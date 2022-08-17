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辣網紅「陰唇刺青」30秒痛苦片曝！她髒話連飆　下體腫脹禁慾1個月

記者張寧倢／編譯

付費內容平台OnlyFans上的一名英國女網紅聲稱，她是世界上擁有最多私密處刺青的人，刺青師甚至必須分5次作業才能完成她的陰唇紋身。外媒也在YouTube上傳30秒「下體刺青片」，她表情看起來十分痛苦，還不時飆出髒話。完成刺青後大約一個月，下體仍腫脹到無法和伴侶發生性關係，不過她自認很勇敢。

▲▼英國OnlyFans女網紅霍特（Becky Holt）自稱是下體最多刺青的人。（圖／翻攝自IG／becky_holt_bolt）

▲英國OnlyFans女網紅霍特（Becky Holt）自稱是擁有最多陰唇刺青的人。（圖／翻攝自IG／becky_holt_bolt，下同）

根據《紐約郵報》報導，34歲英國網紅霍特（Becky Holt）已經花費超過4.2萬美元（約新台幣126萬元），只為了在她全身部位刺青，宛如穿著一件紋身「緊身衣」。令人震驚的是，她並沒有「略過」自己的下體，最近霍特忍著劇痛在陰唇上刺青，而且刺青師必須分5次才能完成所有圖樣。

▲▼英國OnlyFans女網紅霍特（Becky Holt）自稱是下體最多刺青的人。（圖／翻攝自IG／becky_holt_bolt）

霍特7月5日接受第5次、也是最後一次陰唇刺青後受訪表示，「我感受到無法置信的疼痛。讓刺青師在你兩腿間紋身是非常尷尬的，但它必須完成，因為我想要讓我的『紋身衣』變得完整。」將近一個月後，她的下體仍然腫脹，導致她無法和伴侶發生性行為，「在傷口癒合前，我們不能有親密行為，這對我們來說都很難，因為我們的性生活很頻繁。最近就只能給他前戲。」

霍特沒有透露她刺了什麼在陰唇上，但她認為自己幾乎是全世界唯一敢在外陰留下紋身的女性，她的粉絲也讚賞她很能「忍痛」。霍特說，「人們不會相信我在陰唇上刺青是多麼勇敢的一件事，我不知道世上有多少人有這種紋身，但我想我是極少數之一。」

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