網美無邊際泳池突然崩毀　20人被沖進大海新娘「破頭爆血」重傷

▲女子與其他遊客被沖到海中受傷。（合成圖／翻攝自Instagram與Facebook）

記者李振慧／綜合報導

英國29歲新娘瓊斯(Jelizaveta Jones)與丈夫蓋文(Gavin Jones)到加勒比海一間豪華飯店度蜜月，沒想到在網美景點無邊際泳池遊玩時，泳池突然崩毀，導致她和其他遊客被沖進海中，頭部和身上多處受傷流血。事件造成至少12人受傷。

事件11日發生在五星級飯店Sandals Royal Curaçao，來自倫敦北部科林代爾區(Colindale)的瓊斯，與丈夫度蜜月時，面向大海的無邊際泳池突然崩塌，造成20名遊客瞬間被沖入大海，還有女遊客被玻璃隔板擊中，受困在水中，被救起後才恢復意識。

瓊斯表示，「真的是太可怕了，我沒辦法思考，也無法呼吸，一切都發生得太突然，我試圖想要浮出水面呼吸，可是水流太強根本就沒有辦法，後來離開水面才發現頭部和腿都在流血」。

丈夫蓋文也表示，當時他正在和妻子聊天，泳池就突然破裂，許多人都被沖到距離沙灘約27公尺處，後來發現妻子的頭被撞破正在流血，自己的頭也被撞到。

警方認為，游泳池可能因為遊客人數太多，才會導致其中一塊隔板破裂。飯店發言人表示，事發後工作人員迅速為所有遊客提供醫療與相關幫助，後續也將提供一切幫助，目前泳池關閉進行維修中。