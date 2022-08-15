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大陸 大陸焦點 特派現場

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻：婆婆哪受得了？

▲結婚,新娘,紅色禮服。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少新娘會在敬酒時換上紅色禮服，象徵喜氣。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者廖翊慈／綜合報導

結婚是人生大事，尤其新娘為了能夠在這天美美登場煞費苦心，當天的禮服更是豔冠群芳的重頭戲。大陸江蘇近日就有一名新娘在敬酒時，換上一襲搶眼的大紅色禮服，因為太火辣引來兩極評論，尤其新娘背後的刺青更是惹議，網友表示「這婆婆哪受得了？」

根據陸媒《新浪新聞》的報導，近日有網友分享自己在江蘇參加一場婚禮的照片引發熱議，原來新娘在逐桌敬酒時，身穿一襲大紅色的禮服，一轉身背後鏤空的設計，幾乎讓背部一覽無遺。

▲。（圖／翻攝自微博／網易）

▲禮服的背後設計讓不少人直呼尺度太大。（圖／翻攝自微博／新浪）

從照片中可以看到，貼身的禮服顯出新娘身材優美的曲線，背後一大片鏤空設計至腰部最底，背部以神似艾菲爾鐵塔形狀的蕾絲花邊作為設計，大片雪白的肌膚展露無遺，左肩上還可清楚見到新娘的刺青。儘管鐵塔造型的蕾絲設計相當別出心裁，但有別於過往婚宴禮服的端莊形象，裸背的大膽設計讓不少保守人士看了直搖頭。

照片一出，引起不少網友的討論，多數人皆表示，在如此多長輩在的場合，新娘這件禮服確實不合時宜，「這一看就是有故事的女人能喝酒、有紋身」、「賓客能受得了嗎？公婆看得下去嗎」、「紋身露出來也不好吧，回頭肯定被人說三道四」、「這裡不是娛樂場所更不是酒吧，新娘還是要稍微收斂一點，也是給男方的面子」、「結婚是大事，穿成這麼裸露，實在有失禮節」。

也有人認為現代社會風氣自由，沒有必要對新娘道德綁架，「時代不一樣了，女生自己覺得美就行」、「這個感覺還可以啊，沒什麼過分的地方吧」、「年輕人的審美觀念不一樣，和老一輩人有很大的差異，她們思想上面開放，穿著隨意自由，只要自己覺得不尷尬就可以，也不會在乎別人怎麼看」。

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