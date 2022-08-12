青梅竹馬相戀44年！6旬嬤「終結愛情長跑」嫁了　卻在婚禮當天去世

▲國外一名6旬婦人被診斷出罹患肝癌和腸癌，終於和相戀44年的男友辦婚禮，卻在婚禮當天離世 。（示意圖，非文中當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國南威爾斯（South Wales）一名61歲阿嬤和青梅竹馬相戀44年，卻一直沒有結婚，直到7月兩人去西班牙小島度假時她突然生了重病，返回英國後被診斷出罹患腸癌與肝癌，急著在2周後辦婚禮。沒想到，阿嬤才剛成為新娘，就在7月30日婚禮當天不幸離世。

根據《每日郵報》報導，住在英國昆布蘭（Cwmbran）的61歲婦人海倫（Helen Felvus）育有2名子女，膝下還有18歲和10歲大的2名孫子。海倫和現年60歲的伴侶大衛（David Felvus）是青梅竹馬，兩人相戀44年卻一直沒有結婚，但有共識在未來舉辦一場銀髮婚禮。

然而，最近海倫的右手開始感覺到劇烈刺痛，家人以為她是腎臟出問題。37歲的女兒海恩斯（Robyn Haynes）說，「我媽媽從來不用看醫生或去醫院，我們以為她是腎臟感染。」海倫和大衛7月一起飛往西班牙位於北非西岸的屬地特內里費島（Tenerife）度假，但病情卻在旅程中惡化了，7月14日返國就醫後，海倫被診斷出腸癌與肝癌，病情嚴重。

海恩斯說，海倫去小島度假的第5天，她就在通電話時發現媽媽已經無法說話，「媽媽從朋友那裡買了強效止痛藥，就是為了撐過這次假期。」然而，確診罹癌之後家人們原本都以為海倫至少還有1年的時間，沒想到，在醫院時病情不斷惡化，從幾個月、幾周到最後被宣布只剩幾天時間。海倫在7月27日出院，回家安寧靜養。

原本計畫的婚禮也提前在7月30日舉行，海倫當天才在結婚儀式上對大衛說著「我願意」，結果不到幾小時後就重病離世。大衛心碎地說，「她有著一個美好的靈魂。」海恩斯則說，「媽媽是我的女超人，我最好的朋友，我在天上的天使。」

海恩斯也提醒，如果當初一家人對肝癌和腸癌症狀有更多了解就不至於如此，這些症狀包含黃疸、腿部腫脹、神智不清、腹脹、消化不良、刺痛與行動不便，「我不希望其他家庭經歷我們正在面對的情況。」

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