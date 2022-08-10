水上樂園塞滿人肉甜甜圈！他曝恐怖畫面：人多到看不到水

▲水上樂園泳池人多到像一碗麥片粥。（圖／翻攝自微博／沸點視頻）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

天氣熱翻了又逢暑假，許多家長會帶著孩子到水上樂園玩水消暑。大陸一名男子日前帶著妻小到水上樂園遊玩，想到換好衣服準備下手時，發現整個泳池人多到大家「前胸貼後背」，宛如人肉甜甜圈，讓他們瞬間興致全消。

綜合陸媒報導，大陸黑龍江省一名男子，近日帶妻兒到大慶的一座水上樂園玩水消暑，當他們在二樓更衣室換好泳衣，準備下樓玩水時，往樓下一看瞬間傻眼，只見泳裡人山人海，人多到幾乎看不到水，每個人身上都套著游泳圈，宛如一堆「人肉甜甜圈」，就算池中的人工浪花打來打去，大家仍停在原地「前胸貼後背」，人多到幾乎看不到水。男子將這一幕誇張畫面拍下，在網路上引發熱議。

水上樂園工作人員表示，週六週日和放節假日基本上泳池都是這種景象，若有不想人擠人的民眾，建議選擇人潮較少的日子出遊、盡量避開旅遊高峰期。但此景象也讓民眾疑惑，疫情是結束了嗎？樂園都沒人流管制嗎？

影片一出，不少人看了直呼，「好嚇人」、「密集恐懼症要發作了」、「病毒走起」、「如果人群裡面有個新冠的就全中了」、「大家都喜歡泡在稀釋的尿液裡？」、「婦科、皮膚病、病毒的溫床」、「感覺這水不是一般的髒」、「園區不限人流？」、「好像早餐的燕麥粥」、「下面有人淹死也不會被發現吧」、「他們怎麼敢下水？」、「下餃子？」、「尿比水多」、「現在是沒疫情了嗎？」