賓士女打燈8秒鐘仍被撞！後車駕駛硬鑽釀禍　唾液驗出3種毒

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區昨（14日）下午，24歲呂姓女子駕駛白色賓士行經中山路時，依規定打燈準備切換車道，不料左後方27歲許男駕駛小客車載著妻兒，竟如「神風特攻隊」般，試圖從中央分隔島與賓士車間的極窄縫隙強行硬鑽，導致2車發生碰撞。警方到場發現肇事許男神情恍惚，一測之下竟呈現多種毒品陽性反應，依毒品及公共危險罪（毒駕）送辦並依法扣車。

▼許男毒駕載妻兒鑽車縫撞呂女賓士車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天下午5時許，正值下班尖峰時段，呂姓女子駕駛白色賓士，沿著淡水區中山路往淡水方向行駛。當時早已提前打起左轉方向燈，且閃爍長達8秒後，確認安全後才並緩慢向內側車道切入。

不料，27歲的許姓男子駕駛灰色小客車載著妻兒，從後方急駛而來，見前方車道變窄卻不減速，反而企圖從賓士車左側與中央分隔島之間的窄縫「超車」強衝。結果許男車輛猛烈擦撞賓士左後側，所幸現場無人員傷亡，僅車體嚴重受損受損。

警方獲報到場處理，經酒測雙方均無酒駕，但員警發現許男在對話過程中眼神空洞、反應遲緩，經實施毒品唾液快篩，結果竟呈現依托咪酯（喪屍煙彈成分）、安非他命、卡西酮等多種毒品陽性反應。警方隨即依法對許男製單舉發，並當場移置保管其車輛。除了採集尿液送驗外，全案訊後依違反毒品及公共危險罪（毒駕），將許男函送士林地檢署偵辦。

▲▼許男載妻兒竟然毒駕鑽車縫撞呂女賓士車 。（圖／記者陳以昇翻攝）