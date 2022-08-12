準備國外蜜月旅行！新婚尪突喊「帶上爸媽」　網全怒：太白目

▲原PO和老公結婚至今，還沒有去蜜月旅行。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

不少新婚夫妻都會計劃蜜月旅行，讓彼此感情更甜蜜。一名人妻表示，先前因為在疫情期間結婚，所以蜜月旅行一直沒有完成，近來老公終於開始計畫彌補，讓她很開心，不料對方卻說想找家人一起去，讓她相當傻眼。不少網友看到後，也怒批「太白目了！」

原PO在臉書「匿名2公社」發文表示，由於在疫情期間結婚，至今都沒有去蜜月的機會。近日老公突然提到，明年想要安排到國外旅遊，彌補先前沒去到的蜜月旅行，但下秒又說想問哥哥和姐姐要不要一起去，「也帶上爸媽」，讓她聽了當場無言，「雖然後來有答應安排只有兩人的蜜月，但第一時間聽到丈夫想這樣安排真的震驚又傷心」。

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▲老公原本說蜜月要帶家人去，讓原PO很崩潰。（示意圖／視覺中國CFP）

原PO也解釋，不是排斥家族旅遊，只是希望蜜月時只有夫妻單獨去玩就好，因為先前婆婆就用了許多無聊的例行外出當作蜜月，因此她很擔心屆時家族旅遊真的會被當成蜜月打發掉，「可能很多當先生的無法理解，您父母再好相處，但同團或同行時，妻子就必須多帶著『媳婦』的身份出門，更遑論不好相處的，女方只會覺得疲憊」。

不少網友看到後也傻眼，表示「蜜月欸，他也太白目」、「直接約一團去，報價比較便宜」、「找家人去還叫什麼蜜月」、「好啊，你的娘家家人全部約一約」、「要順便找鄰居嗎？人多比較熱鬧啊」、「我會說那你跟你家人好好度蜜月，不用帶上我了，如果沒登記就直接分開吧」、「這是什麼詭異的節奏，還要親人在旁邊加油吶喊、額頭擦汗嗎」。