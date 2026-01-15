網紅嗆林俊憲沒贏「台南車站前O眼榨甘蔗」　今傻眼：這根可以嗎

▲陳亭妃以2.7個百分點險勝林俊憲。（圖／資料照）



記者張鈜閔／綜合報導

眾所矚目的民進黨台南市長初選，「妃憲大戰」結果今出爐，網紅「我是小生」先前在「Thread」上發祭品文，表示「肯定是俊憲贏，沒贏我在台南火車站前用O眼榨甘蔗汁請大家喝，每杯350cc，台南市民自帶環保杯加贈50cc」，結果出爐，陳亭妃以2.7個百分點力壓林俊憲初選勝出，不少網友紛紛朝聖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳亭妃初選勝出，將代表民進黨參選台南市長。（圖／記者林東良攝）

初選結果一出，「我是小生」先是傻眼留言「幹三小！！」，隨後PO出一張手拿甘蔗照片，自嘲「甘蔗選這根可以嗎？」，不少網友紛紛朝聖「我可以500cc嗎？」、「雖然我喜歡甘蔗汁，但我留給別人喝好了」、「3000cc環保杯準備好了」、「誰當選都沒關係，重點是榨甘蔗」、「這根可以」。

▲「我是小生」發祭品文，若民進黨台南市長初選林俊憲輸掉了，要在「台南車站表演O眼榨甘蔗」。（圖／攝自threads）

「我是小生」稍早也在臉書發文，表示1/17禮拜六將在台南後火車站前大遠百廣場發放龍眼甘蔗青，總共200杯「發完為止」，還強調「蜜是用龍眼蜜」，呼籲網友們「你們大家不要想一些歪歪的東西啊啊啊！」

▲我是小生隨後宣布將在台南後火車站前大遠百廣場發放200杯龍眼甘蔗青。（圖／攝自我是小生fb）



民進黨今(15)公布台南市長初選民調結果，立委陳亭妃以60.85%支持度，些微領先林俊憲的58.16%，以約2.7個百分點差距勝出，確定出線。此次初選競爭激烈，陳亭妃在多家民調中皆取得領先，最終由黨中央完成統計並正式對外公布，後續將提報中執會進行提名，屆時陳亭妃將第六度對決國民黨立委謝龍介，力拚成為台南建城400年來首位女性市長。