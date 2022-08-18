日「最美公主」佳子進出牙醫男友家！男方激似當紅男星　超狂背景曝

▲日本佳子公主被爆好事近了。（圖／宮內廳）

記者王佩翊／編譯

日本秋篠宮文仁親王的次女佳子公主好事近了！近日有媒體爆料，佳子公主與青梅竹馬的牙醫熱戀，男方家中四代都是牙醫，且與紀子妃也是大學同學，長相更是神似男星，引發熱議。據悉，佳子公主被拍到私下造訪「準婆家」，男友的住家正位於自家經營的牙醫診所樓上，而佳子被拍到從住家玄關出入，由此可見關係深厚。

自從大姊小室真子2021年堅持下嫁深陷醜聞的小室圭後，日本國民便越來越關注這位同樣已到適婚年齡的「最美公主」佳子，深怕她和姊姊一樣，嫁給家庭背景複雜的駙馬爺。日媒《女性自身》7月6日拍到佳子公主搭乘私下使用的廂型車抵達東京都的一間高級牙醫診所。然而到診所之後，她卻是從另外一邊的玄關，進入院長位於2、3樓的住家。

佳子公主一路到診所打烊後才在牙醫診所院長與院長夫人的陪同下，從住家玄關離開。據報導，牙醫診所院長與院長夫人正是佳子公主的準公婆。據悉，佳子公主與男友是小學同學，兩人曾經同班4年，畢業後因為男方負責統籌同學會而產生交集，並因此萌發愛火。

▲日本佳子公主與姊姊小室真子。（圖／宮內廳）



事實上，日本皇室成員從幼稚園到大學幾乎都是就讀學習院體系，因此該校也被稱為貴族學校。而男友不僅從小學到高中都是就讀學習院的附設學校，父母與弟弟也都是畢業於學習院體系，其中父母更是紀子妃的大學同學，男友母親更是與紀子妃一樣，畢業於心理學系。

佳子公主的男友畢業於知名私立大學的牙醫系，且從小練習冰上曲棍球，高中時更一度獲選東京都代表參賽，佳子公主也曾到比賽會場替他加油。而他不僅文武雙全，還被日媒爆料長相神似日本男星桐谷健太。男方目前已在父親的牙醫診所掛名看診，未來也預計會繼承家業。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》