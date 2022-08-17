不滿被要求保養槍枝！他營區內「拍照上傳」抱怨　慘遭網友圍剿

▲南韓士兵將營區內槍枝相關照片上傳網路，引發熱議。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／綜合外電報導

早前南韓軍隊服役入營時全面禁止使用手機，不過隨著社會風氣愈來愈開放，加上通訊技術的發達能有效阻止軍中霸凌文化，於是南韓才於2020年7月開放式兵營內用手機。不過，日前竟有士兵在社群網站上傳營區內保養槍枝、裝甲車陷入田坑的相片，立刻引發網友熱烈討論。

根據韓媒《朝鮮日報》、《中央日報》，有南韓網友昨（16）日向臉書粉絲專頁「代替陸軍訓練所傳達」匿名投稿2張從社群網站Instagram流出的相片，從中可以發現某服役中的士兵疑似不滿上級要求在休息時間擦槍，於是拍下營區內拆卸保養槍枝的照片，不過營區內嚴格禁止拍攝槍枝。

該名上傳相片的士兵發文寫道，「因為明天要進行夜間射擊訓練，所以被長官們要求在個人整備時間擦槍，這難道是對的嗎？」，疑似針對被要求在自由時間保養槍枝這件事感到不滿。

報導指出，一般來說士兵們雖然可以在個人整備時間內休息，不過根據當下情況，很可能會被要求整理寢具、洗衣服、洗戰鬥服，或是保養個人槍枝。

隨著2張相片透過臉書粉絲專頁上擴散，該則貼文吸引高達2100則以上的留言。網友們表示，「雖然可以允許在營區內使用手機，不過把營區內拍下的相片傳到網路上，這恐怕觸法了吧」、「就是因為你們這些害群之馬，才會讓部份民眾對於營區內使用手機這件事抱持負面觀感」、「國防安全這些基本教育到底是怎麼教的啊？」

據悉，南韓國防部從2019年起陸續試辦允許營內使用手機，2020年7月起全面允許士兵在結束日常操課後使用手機，最近相關部門更進行研討，於今年6月20至12月31日試辦全面擴大營內使用手機時間的3種試辦方案。

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