日本服裝設計大師森英惠辭世 享耆壽96歲！曾幫雅子皇后設計婚紗

▲日本知名服裝設計師森英惠逝世。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本媒體今天報導，國際知名的服裝設計師森英惠日前在東京家中辭世，享耆壽96歲。

共同社報導，森英惠的辦公室表示，森英惠本月11日與世長辭，但沒有提供更多細節。

森英惠可說是第一位打入西方流行服裝界的東方設計師，她的設計融合了東方與西洋文化的特色，又表現出女性特有的柔美風格，1970年代在巴黎的時裝界嶄露頭角，大放異彩，成為國際知名的設計師。

▲森英惠曾幫雅子皇后設計婚紗。（圖／達志影像／美聯社）

森英惠是第一位在巴黎舉辦服裝秀的日本設計師，也是最早加入巴黎時裝設計師協會的東方人，她於1977年在巴黎開創高級訂製店，從招募員工到作品發表等，雖經過重重嚴苛的考驗，但受到巴黎名流的喜愛。

她在巴黎舉辦第一場服裝秀後，蝴蝶印花服飾從此成為她的註冊商標，也為她開發了國際間許多對服飾較為保守的顧客群。

然而，隨著高級服飾訂製事業的中落，森英惠2004年揮別在巴黎辛苦經營27年的服裝事業，並宣布從第一線退下來。當年在東京新國立劇場舉辦最後一場的秋季服裝秀「當東方遇見西方」，日本前外相田中真紀子、相撲橫綱朝青龍及女星神田宇野等各界名人都到場給她最大的掌聲。

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