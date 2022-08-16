「慈濟在海外超強」赴柬救出2台人！　網曝2點推爆：世界級能力

▲日前慈濟投入柬埔寨救援計畫。（示意圖／翻攝慈濟官網）

實習記者黃麗頻／綜合報導

近期赴柬淘金遭虐事件頻傳，不少台灣人受困於該地，引發社會高度關注，日前政府正積極投入救援工作，並請託佛教4大山頭之一「慈濟」協助介入。有網友分享，慈濟目前成功救回2名台人，看到有人說「慈濟在海外真的強」，讓他相當好奇，「（慈濟）是強在哪裡？」對此，大批網友點出「動員力強、人脈廣」是關鍵。

一名網友在PTT以「有沒有慈濟在海外很強的八卦？」為題問卦，自己看了新聞發現，宗教團體「慈濟」出手投入柬埔寨救援，目前已成功救回2名受困的台灣人，有不少人推文說，「慈濟在海外真的強」，讓他不禁好奇，慈濟究竟是強在哪裡，「有人對慈濟了解嗎？」

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▲大批網友點出「動員力強、人脈廣」是慈濟強的關鍵。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後，網友們紛紛直指「動員力超強」，「他們動員力很強」、「基層向心力似乎很強」、「動員能力很強，在災區都可以看到志工」、「慈濟強在他們的向心力很強」、「他們的意識形態很強烈」、「動員能力跟善心真的是強」、「世界級的動員能力」、「他們一條龍很厲害，而且什麼東西都有，然後動員超快。」

另外，有一派人指出「人脈超廣」也是關鍵，「他們的基層很強大」、「主要是他們基層能人多，人脈就多」、「強在全世界不管哪都可以第一時間生出人跟錢」、「基層很強，還有很多特殊人脈」、「各國都有人脈」、「慈濟基層救援跟動員能力真的很強」、「強在世界各地都有資源，跟當地政府打交道。」