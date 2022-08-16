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社會 社會焦點 保障人權

避免三地門原鄉青年被騙東南亞　里警趁「收穫季」加強宣導

記者陳崑福／屏東報導

國人被騙東南亞國家案例愈演愈烈，里港警分局利用三地門收穫季到原鄉進行人口販賣宣導、關懷，籲請鄉親最近不要到東南亞的國家，以免發生不幸，甚致失去生命。

▲里港警分局在三地門收穫季加強安全宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局在三地門收穫季加強安全宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局在三地門收穫季加強安全宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局在三地門收穫季加強安全宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

適逢三地門原鄉部落舉辦收穫祭，里港警方關心原鄉部落勿酒後駕車、高齡者、暑期青少年交通安全、婦幼保護及海外打工詐騙犯罪防制，於（16）日派出「里港分局聯合宣導團」前進三地門鄉運動會現場實施宣導。

里港警分局交通組組長林中安於收穫祭開幕活動中，在會場宣導交通安全須注意之事項，也細心的向現場各部落長者宣導騎乘機車應戴好安全帽、遵守交通號誌指示、無照不得駕車、穿越馬路應走行人穿越道、切勿酒後駕車等交通安全規則常識。

▲里港警分局在三地門收穫季加強安全宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

由於原鄉已有民眾遭詐騙集團誘騙至柬埔寨工作，被迫加入詐騙集團、限制人身自由甚至遭販運事件，已引起國人高度關注；里港警方也在會中加強向部落青年宣導，近年來詐騙集團猖獗，除詐騙手法一再翻新，近期更將魔掌伸入部落，有以高薪工作誘騙居民非法打工，或交出個人身分證件及存簿後，辦理假結婚淪為詐騙人頭。

偵查隊長陳忠義也提醒部落村民凡是以不明電話假冒法院、檢察官、警察恐嚇要查扣銀行帳戶，要求提領或匯出金錢、或假冒親友誘騙至超商代買遊戲點數、ATM解除分期付款、價錢過低的假網拍、輕鬆賺錢的假投資、短期工作高薪獲利等等，均為詐騙手法，若是有疑問，可立即撥打165反詐騙專線詢問或報案。

而有關防制人口販運部分，外事警察宣導人口販運之態樣，分為性剝削、勞力剝削與器官摘除等三種類型，如有遭暴力等脅迫從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或遭摘取器官等情形，務必撥打110或1955專線報案，以維護自身安全。

分局長鄭頴聰表示，守護原鄉安全不可懈怠，適逢本轄三地門鄉年度收穫祭，透過這次大型聚會，加強宣導並防制各項交通與治安工作，建立警民聯繫互動的良好平台及合作雙向溝通的橋樑，期盼原鄉居民共同關心並凝聚安全意識，強化警覺性，以營造安全的生活環境。

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