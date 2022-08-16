24歲男成豬仔…死前傳訊：不要來！疑「器官遭摘」遺體照僅頸以上

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

國人赴柬埔寨打工淘金慘淪「豬仔」遭凌虐案，引發社會關注！立委伍麗華16日透露，日前接獲陳情，有民眾的家人前往柬埔寨打工，卻被詐騙集團逼迫招攬台灣人赴柬，家屬5日接獲其死訊，卻只見到死者頸部以上的遺照，懷疑是被摘除器官死亡，出國2個月好好的人卻只剩一罈骨灰，令家人傷心欲絕。

▲原住民立委伍麗華表示，日前接獲民眾陳情，一名24歲花蓮男去柬埔寨打工卻身亡。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

據了解，死者是一名花蓮原住民，24歲男性，6月前往柬埔寨打工，7月間家人發現情況不對勁，死者被人蛇集團控制，要招攬台灣人到柬埔寨工作，透過死者招攬同學的對話得知，死者疑似良心不安，還寫了一句「希望你不要來」。

死者家屬5日得知消息，家人早已於1日身亡，對方先是稱死者是喝下毒酒才會逝世，一下又說是吸毒過量，加上家屬又只看到死者「頸部以上」的照片，懷疑死者是被摘除器官慘死，但遺體已在當地火化，無從得知確切死因，令家屬心碎不已。

立法委員伍麗華與周春米要求，行政院應針對目前成立的院級跨部會小組，進一步建立國際救援機制，與友好國家、當地人權組織共同合作，成立跨國、跨域、跨組織的機制，援救受困國人。