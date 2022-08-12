響應國際青年日沈慧虹體驗滑板運動　承諾持續推動舊城再起

▲沈慧虹在新竹市體育會滑板委員會嘉迪老師及多名滑板青年的帶領下，體驗上板、收板等滑板基本技巧。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今（12）日響應國際青年日，舉辦「虹姐滑板體驗課」，在新竹市體育會滑板委員會嘉迪老師及多名滑板青年的帶領下，體驗上板、收板等滑板基本技巧。沈慧虹表示，有許多像嘉迪老師一樣的創業家，來到新竹舊城開店，推廣滑板運動及特色小物，未來將持續推動「舊城再起三部曲」，透過「特色街區風貌計畫」，補助店面50萬元，做立面、招牌的規劃，希望未來有機會能為舊城區找回人潮，復興舊城，舉辦特色市集。

沈慧虹說，過去新竹市缺乏滑板練習空間，時常需要冒著風險在城市的縫隙中練習，直到2018年新竹市政府看到滑板族的需要，投入4,900萬元，將過去荒煙蔓草的頭前溪左岸打造成左岸滑板公園，在這過程中，不僅有嘉迪老師擔任專業設計顧問，給予滑板練習場地各項意見，同時也特別感謝新竹地檢署檢察官許大偉，因為有他積極偵辦原址上佔用國土、傾倒廢棄物等案件，現在新竹市才有首座符合專業比賽規格的滑板場地。

▲沈慧虹表示，未來將持續推動「舊城再起三部曲」，希望找回人潮，復興舊城。

沈慧虹說，新竹市是多元、包容的城市，許多人在這座城市生活，政府應該作為最好的中介平台，讓不同領域、文化的人相互交流，未來會舉辦「次文化市集」，另外，除了在滑板公園玩板，嘉迪老師在舊城區勝利路也有開潮店，針對舊城區，也提出「舊城再起三部曲」政策，其中一項是「特色街區風貌計畫」，補助店面50萬元，做立面、招牌的規劃，希望未來有機會能在潮流街也就是勝利路實現，找回人潮，復興舊城，舉辦特色市集。

嘉迪老師表示，他在20年前接觸滑板運動，進而在新竹開店，同時也將滑板運動推廣至各大校園，很感謝過去在新竹市政府的幫忙下，打造專業的滑板公園，讓滑板族有這麼好的空間練習。

►才拿駕照就出事！18歲男開200萬新車買消夜 一個過彎噴百萬

►高虹安「無罩」逐桌敬茶 坦承違規願受罰...最高可處1.5萬



►疫情蟑螂大發國難財 「黑心快篩」改標入境！一個月爽賺8632萬



►新竹寶山高球場火警 疑桿弟口角後縱火...嚴重灼傷急救中



►寶山高場球縱火內幕超心酸！68歲桿弟重聽常遭客訴 被停班釀撼事