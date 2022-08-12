林智堅退選改由鄭運鵬接棒？　競辦低調：尚未接獲訊息

▲據傳民進黨桃園市長參選林智堅因論文案考慮退選，改由立委鄭運鵬接棒，對此，林智堅競辦以尚未接獲正式訊息回應。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

外傳民進黨桃園市長參選人林智堅因身陷論文與球場門風暴擬退選，改由立委鄭運鵬接棒，對此，林智堅競選辦公室對此低調回應，只表示「目前尚未接會訊息確認，若有接到最新訊息會立即公布」；據了解，目前林智堅人在台北市，至於由林親自出面說明還是由黨中央說明，目前還在協調中。

▲林智堅昨天受訪時，仍對論文案堅持自己清白回應。（資料照／ETtoday）

民進黨桃園市長參選人林智堅昨晚間到電視台受訪時，已約略看出情況可能不樂觀，其發言部分幾乎針對中華大學審查委員，直指委員不願揭露身份，訪談內容均直指不滿對中華大學學倫會態度。

今天中午傳出民進黨選對會臨時召開會議，外傳就是針對林智堅論文案，外界以猜測選對會可能做出林智堅退選以挽救選情，外傳改由其競選辦公室總幹事立委鄭運鵬接棒，但林智堅競辦截至目前低調回應，尚未接獲正式訊息，一切以黨中央正式宣布為準，若有進一步訊息會立即提供媒體掌握。

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