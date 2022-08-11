快訊／新竹寶山高球場火警　疑桿弟口角後縱火...嚴重灼傷急救中

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣寶山球場今日清晨4時許發生火警，由於現場有汽油等易燃物，火勢發生迅速，新竹縣消防局派遣寶山及二重車組共5車15人前往搶救，現場燃燒高爾夫球場出發站及一些摸彩獎品，消防人員出1水線撲滅火勢，燃燒面積約3坪，此外，縱火的溫姓員工全身80%二至三度燒燙傷，目前仍在醫院急救，尚未脫離險境。

▲新竹縣寶山球場今日清晨遭到員工縱火。（圖／記者陳凱力翻攝）



據球場其他員工透露，68歲溫姓男子為球場內唯一男性且資深桿弟，長期與球場內部管理不合，今日清晨溫男與其他同事發生口角後，遂拿出汽油潑灑後點燃，一樓商品販賣區迅速燃燒，旁邊還有暫放的摸彩品也付之一炬，粗估財損約5萬元。

▲寶山球場臉書粉專稍早也公布，因公共意外，會館內設施暫停使用。（圖／翻攝寶山球場粉專）



由於球場內球車皆為電動車，溫男縱火的汽油來源為事先購買還是何來，警方還要調查，此外，溫男目前全身80%重度燙傷，目前還在急救中，尚未脫離險境，警方也要釐清，溫男縱火對象究竟是自己還是球場。

▲▼員工私下透露，68歲溫姓男子為球場內唯一男性桿弟，傷勢嚴重目前還在醫院急救。

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