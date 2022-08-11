寶山高場球縱火內幕超心酸！68歲桿弟重聽常遭客訴　被停班釀憾事

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣寶山球場今日清晨發生桿弟縱火，68歲溫姓桿弟疑似不滿昨日被通知臨時停班，氣憤之下帶著汽油前往球場內出發站潑油縱火。火勢迅速燃燒，119人員獲報後趕緊前往搶救，所幸當時球場內並無其他客人，否則後果不堪設想。

▲員工私下表示，溫姓桿弟在寶山球場任職超過20年，因耳疾說話大聲，經常被誤會和投訴。（圖／翻攝寶山球場粉專）

火警發生後，在line也出現燃燒影片，影片中可發現當時天還未亮，在起火處(出發區)外已有零星幾人，由於高爾夫球第一場開球時間大約在清晨5點左右，距離4時許的縱火時間僅約半個多小時，若有球友提早抵達，恐也遭波及。

▲溫姓桿弟在球場出發區縱火，自己也80%嚴重燒傷命璇一線。（圖／記者陳凱力翻攝）



據員工私下透露，68歲溫姓男子在寶山球場服務超過20年，因患有耳疾所以說話很大聲，經常被客人誤解、投訴，日前球場管理部門進行人員整頓，對於桿弟也做了調整，溫男可能因客訴率太高，昨日被通知臨時停班，今日清晨就發生縱火一事。

一名球友曾被溫男服務的球友也表示，自己在寶山球場至少打了10年，數次分發到溫男擔任桿弟，一直都不清楚他耳疾一事，只覺得對方說話聲音很大，常常溝通困難，一來一回的確產生不愉快，許多球友們對溫男也有很深印象。

員工說，溫男目前仍在醫院急救，稍早醫院通知溫男有全身80%二、三度灼傷，傷勢很不樂觀，發生這種事大家都很不好受。

警方表示，目前整起案件已揭手偵辦，將傳喚相關人進行了解，釐清縱火細節。

▲▼有民眾拍下火警過程，傳至網路。（圖／民眾提供）









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