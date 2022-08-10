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疫情蟑螂大發國難財　「黑心快篩」改標入境！一個月爽賺8632萬

▲▼新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）

▲新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（資料圖／調查局提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署6月間查獲黑心快篩一案，54歲黃男、32歲李女、57歲朱男利用美國FDA認證的美製快篩向衛福部申請專案，卻以中國製快篩改標輸台，短短一個多月成功輸入275萬偽快篩，不法獲利8632餘萬。檢察官偵查終結，3人涉犯共同詐欺取財既遂或未遂、明知為虛偽標記商品而販賣、輸入不良醫療器材、明知為不良醫療器材而販賣、未經核准輸入醫療器材、未經核准擅自輸入醫療器材而販賣等罪嫌提起公訴。

地檢署調查，黃男於111年4月24日前任職醫優科技公司執行長，之後轉任大鑫公司體外診斷事業處執行長，李女同時間先後擔任醫優公司負責人以及大鑫公司助理，而朱男則擔任大鑫公司負責人。

▲▼富樂快篩試劑出包，「品管線C線」出不來。（圖／記者吳奕靖攝）

▲改標登台的富樂快篩試劑「品管線C線」出不來，可能影響判讀結果。（資料圖／記者吳奕靖攝）

醫優公司以美國ACON公司在美製造的「福樂家用新冠抗原快速檢測試劑/Flowflew COVID-19 Antigen Home Test」，向衛福部申請，並於110年11月間通過授食字第1106811471號函同意專案輸。

黃、李因與中國艾康生物技術（杭州）公司業務熟識，取得中國艾康公司生產「Flowflew SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test」（下稱Rapid Test快篩試劑）管道，為賺取龐大價差，明知中國製艾康快篩試劑非衛福部授權核准、美國食品藥物管理局（簡稱FDA）認證通過的美國製快篩，屬美國ACON之偽冒品，且發生偽陽性及偽陰性可能性大增，將導致檢測結果偏差，引起診斷之錯誤，仍鋌而走險大賺防疫黑心財。

朱男於111年2月18日匯款美金26萬元至李女外匯帳戶作為支付，再由黃、李兩人與中國艾康公司聯絡出貨，由不知情之報關業者以醫優公司名義及品項「福樂家用新冠抗原快速檢測試劑/Flowflew COVID-19 Antigen Home Test」申報進口4890劑快篩試劑，未料被關務人員發現內包裝有「中國杭州」等字樣，與專案申請內容不符未予放行。

▲▼新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）

▲新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（資料圖／調查局提供）

不過，一次失敗並不讓3人氣餒，黃、李111年4月間自醫優離職，再與朱男續循前模式輸入非法快篩試劑，與大鑫公司簽訂合作契約，陸續輸入中國艾康製造的快篩試劑販售。

111年4、5月，朱匯款美金33萬交由李女購得20萬劑快篩試劑，黃則負責向衛福部再次申請專案許可。

111年5月10日衛福部衛授食字第1110805336號函，同意大鑫專案輸入「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑/Flowflew COVID-19 Antigen Home Test」後，黃、李聯絡中國艾康出貨到一間香港公司，連同先前購得尚未起運的快篩一起重新改標，去除外箱「中國製造」標籤，改貼上「Made in USA」、「Flowflew COVID-19 Antigen Home Test」等標籤，魚目混珠偽裝成符合專案核准的快篩試劑成功輸入境內。

三人嚐到甜頭，111年5月再斥資美金95萬、142萬向中國艾康加購100萬、150萬快篩試劑，同樣在入境前改標籤後輸進台灣境內。同月3人再向中國深圳「三加一公司」以每劑9~10元人民幣購得中國製造、來源不明的「Flowflex TestKit 25 test per pack 」快篩試劑60萬劑，同樣以境外改標方式重新包裝、裝箱成功輸入台灣。

▲疫情蟑螂大發國難財　黑心快篩改標入境！一個月進帳8600萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼黃、李、朱3人以改標換包裝的方式輸入非法快篩試劑總量為275萬4300劑，犯罪所得為8632萬9177元。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲疫情蟑螂大發國難財　黑心快篩改標入境！一個月進帳8600萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

案經新竹劑檢署防疫專責檢察官翁貫育指揮新竹縣調站、台北市調查處，於111年6月13日持搜索票前往3人居所、辦公室、倉儲公司等處搜索，向新竹地院聲請羈押禁見黃男獲准。

經檢察官清查，黃、李、朱3人以改標換包裝的方式輸入非法快篩試劑總量為275萬4300劑，犯罪所得為8632萬9177元。為防脫產，地檢署先後逕行扣押、向法院聲請扣押大鑫 公司、李、歐帳戶，折合約2943 萬餘元，並扣押朱男位於新北市樹林區市價約3400萬的不動產。

檢察官認，黃、李、朱涉犯刑法第339條共同詐欺取財既遂或未遂、第255條明知為虛偽標記商品而販賣、醫療器材管理法第60條輸入不良醫療器材、明知為不良醫療器材而販賣、第62條未經核准輸入醫療器材、明知未經核准擅自輸入醫療器材而販賣等罪嫌；大鑫公司則因代表人及從業人員執行業務犯醫療器材管理法第60 條、第61條之罪，而違反同法第63條之罪嫌，依同法第63條之規定科以罰金刑。並請求法院依刑法沒收規定，沒收犯罪所得。

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