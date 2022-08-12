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4億香油錢去哪裡了？劉坤鱧告林世賢涉嫌瀆職

▲彰化市長林世賢(左);市長參選人劉坤鱧。（合成圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化市長林世賢(右);市長參選人劉坤鱧(左)。（合成圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市公所接管16間寺廟和7個神明會，設有全台唯一「寺廟室」，無黨籍彰化市長參選人劉坤鱧12日指出，彰化市公所光是廟方財產與其他收入總計每年超過1億元，市長林世賢上任前有說過要成立自治條例，如今跳票，今天前往彰化地檢按鈴申告檢舉市長林世賢涉嫌瀆職，並要求清查20年香油錢去向。

劉坤鱧指出，依法行政才能保護信徒敬獻神明的香油錢，林世賢市長未依法修正賦予「寺廟室」、「法律地位」，未依法提出「寺廟管理自治條例」逃避決算審計監督，而且帳冊不必比照公務機關保管 20 年，請彰化地檢署依法究辦林世賢市長的瀆職行為。

▲彰化市長參選人劉坤鱧按鈴申告林世賢。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化市長參選人劉坤鱧按鈴申告林世賢。（圖／記者唐詠絮攝）

劉坤鱧進一步指出，雖然「寺廟室」預算經過代表會審議通過，但執行結果卻不必送交審計單位進行決算審查，而且帳冊不用比照公務機關規定保管 20 年!民間企業的會計和出納不會由同一個人擔任，彰化市公所「寺廟室」預算的執行，卻連 基本的防弊功能都沒有。

劉坤鱧說，根據彰化市公所「寺廟室」的預算書顯示，疫情前，每年收到超過5千萬的香油錢，在 Covid-19 疫情後，每年依舊收到四千多萬元的香油錢。財產與其他收入總計每年1億元。換言之，林世賢市長任期內至少收了4億元，卻沒有人知道這些香油錢用到哪裡去，這樣對嗎？

對此彰化市公所指出，上午市長正在代表會開會，等待會議結束下午才會正式對外說明。

▲彰化市長參選人劉坤鱧按鈴申告林世賢。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化市長參選人劉坤鱧按鈴申告林世賢。（圖／記者唐詠絮攝）

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