剛拿到駕照就出事！18歲男開新車買消夜　過彎撞電桿4氣囊全爆

▲徐姓少年開車買消夜，疑似車輪打滑失控撞上電線桿，引起附近居民查看。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新豐農會附近，今日清晨發生小客車打滑車禍，一名剛拿到駕照的陳姓駕駛疑似轉彎時車速過快，加上地面濕滑造成抓地力減弱，直接衝向民宅前電線桿，所幸車內安全氣囊起到保護作用，駕駛毫髮無傷。

剛滿18歲的徐姓男子向警方表示，自己開車出門買消夜，行經新庄路與永寧路口時轉彎，輪胎疑似壓到水溝蓋打滑，失控撞上民宅前的電線桿。

車禍當時正是深夜熟睡時刻，車輛撞上電線桿的撞擊聲尤顯突兀，附近居民紛紛起床出門看看發生什麼事。

▲▼警方獲報後到場處理事故，徐姓駕駛酒測值為0。

據了解，徐男駕駛家人掛牌未滿一年的新車出門買消夜，強大的撞擊讓四顆氣囊全數彈開，徐幸運毫髮無傷，而附近民宅牆壁的水管、騎樓停放的汽車則受到波及，後續警方也依規定進行酒測，徐姓駕駛酒測值為0。

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