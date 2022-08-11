高虹安「無罩」逐桌敬茶　坦承違規願受罰...最高可處1.5萬

記者陳凱力／新竹報導

新竹市三角督如火如荼，有網友昨晚在臉書「新竹市爆料公社」社團，PO出一段民眾黨市長候選人高虹安與前市長許明財逐桌敬茶畫面，貼文雖然提到「許明財市長加入高虹安陣營？」但高虹安等人違反防疫規定反而成為網友討論焦點。高虹安今天坦承違反防疫規定，願意接受裁罰。

▲高虹安在前市長許明財的陪同下，與許明財之子一起逐桌敬茶。（圖／翻攝「新竹市爆料公社」，下同）

對於違反防疫規定，高虹安今早亦回應：「防疫雖逐漸解封，但規定就應遵守，當時我沒有注意到防疫措施，確有疏失，願接受衛生局依規定處罰」。未來僵持續檢討強化相關措施。再次謝謝全國防疫人員的努力，也謝謝各界指教。

新竹市政府衛生局表示，目前依中央疫情指揮中心規定，餐飲場所需嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品，宴席部分仍維持「不得逐桌敬酒敬茶」。而針對候選人逐桌敬茶違反防疫規定部分，衛生局也將蒐集相關事證後，依規辦理，同時，依據相關事證，倘有違反規定者，將依法開罰新台幣3000至1萬5000元，而處罰對象不限高虹安，許明財及他當時也脫罩敬茶的兒子，都恐遭處罰。。

▲高虹安坦承違規，並表示願意接受衛生局依法開罰。

事實上，高虹安去年接任民眾黨新竹市黨部主委之後，陸續也挖了不少藍營牆角，包含市議員李國璋、前市長許明財兒子許登淇，還有國民黨顏仕昂，原有意爭取國民黨提名參選議員，最後為愛退讓，改由妻子施淑婷批民眾黨戰袍登場。

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