林智堅退選原因曝光！鄭寶清：中華大學也認定他抄襲

記者柯振中／綜合報導

新竹市前市長林智堅因為捲入論文風波，12日宣布退選，改由立委鄭運鵬出戰桃園市長。對此，前立委鄭寶清表示，壓垮駱駝的最後一根稻草，就是中華大學也認定，林智堅的碩士論文是抄襲的。

▲鄭寶清。（圖／翻攝自Facebook／鄭寶清）



鄭寶清在中天節目《大新聞大爆卦》表示，壓垮駱駝的最後一根稻草，就是因為消息出來以後，中華大學認為「他也是抄襲的」。鄭寶清指出，中華大學已有消息傳出，這2天會開記者會公布結果，以前林智堅一直說「台大對他有問題」，但現在看起來連中華大學都這樣講了。

鄭寶清提到，這等於是已經蓋不住了，林智堅可能知道再繼續辯解「沒有抄襲」或其他方向，也不容易得到選民的支持，所以最後一根稻草，是造成退選最重要的原因。

▼鄭寶清指出，壓垮駱駝的最後一根稻草，是因為中華大學也認為「林智堅抄襲」。（圖／翻攝鄭寶清臉書）



鄭寶清說明，論文事件發生以後，造成年輕人、知識界很大的反彈，而年輕人、知識界是讓台灣向前走的原動力，若綠營跟這些社會影響力最大的人打對台，那麼很明顯，這些人的選票就跑掉了，「這個都很容易看得出來，大概所有各界民調都一樣，就是年輕人在跑掉了。」

鄭寶清提到，民進黨現在在桃園大失血，其實想要補這一局都很困難，現在換成鄭運鵬，「那鄭運鵬跟小智（林智堅），不就是小智跟皮卡丘的關係嗎，皮卡丘專門替小智去打戰的不是嗎？」鄭寶清說，現在「叫小智不要選」，結果「叫皮卡丘去選」，這樣難道真的有比較好嗎？

鄭寶清指出，論文爭議爆發後，雖然可看見民調向下掉，不過影響並不大，其實都還有機會，但現在人一換掉，「換誰都不重要，為什麼？因為現在誰去選，都已經造成崩盤的開始。」

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