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林智堅退選！鄭運鵬是否辭立委參選？　桃園藍營議員熱議

▲林智堅退選，桃園藍營議員：曾建言緩辭竹市長如今「兩頭空」

▲市議員林政賢建議青年局於北區設立辦公室。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，民進黨因論文門事件「換堅」，國民黨桃園市議員林政賢12日表示，林智堅論文被指抄襲後，他在上 (7月6日)日即已在臉書提醒林，應該緩辭新竹市長，待論文爭議釐清後再辭，避免兩頭空，未料一語成讖！林政賢的說法，也引發代戰桃園市長的立委鄭運鵬，該不該辭去立委參選引發熱議。

▲林智堅退選，桃園藍營議員：曾建言緩辭竹市長如今「兩頭空」

林政賢今天出席市議會青年局、勞動局工作報告，針對青年諮詢委員、青年局北區辦公室、學生自治組織、失業率等問題提出質詢。林政賢指出，市政府自105年青年節首次成立「桃園青年諮詢委員」，迄今已邁入第四屆，質問成效為何？

青年局表示，青年諮詢委員組成上一年召開四次會，這次採取不同模式，包含辦理市政走讀、以及公共議題研習模式進行，林政賢期望，青年諮詢委應具體產出的可行性方案提供市政上的協助，青年諮詢委員的組成，是進步的動力，希望青諮委能對市政有所助益。

另外有關青年事務局北區辦公室議題，林政賢認為隨著青年事務發展越來越蓬勃，青年局的主要辦公市仍在中壢，對北桃園的青年來說相對不公平，建議應於安東基地、或者未中路四號社會住宅的青年創藝聚落，設置北區辦公室。

針對自治組織合辦研習營，林政賢詢問相關規劃進程，也提醒涉及到「學生自治組織交流」應該要給專業有學生自治經驗的團隊，避免給一些不專業的公關公司去辦，希望妥善辦理。

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