台大撤銷林智堅論文與學位　張善政：支持台大學術尊嚴與決定

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天參訪中壢區第二公有市場時表示，對於台大決定撤銷林智堅學位與論文，我們支持台大學術尊嚴與決定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對台大學倫會昨天召開記者會決定撤銷林智堅論文與學位，國民黨桃園市長參選人張善政今（10）日受訪時表示，我也是台大人，我們支持台大學術尊嚴與整個處理的客觀、公正作法。所以，請林智堅能夠面對台大決定，好好地跟我們社會講清楚。

張善政今天上午進行「十三區深耕行腳」走訪中壢區第二公有零售市場，向攤商與市民拜訪爭取支持，國民黨籍立委張育美與多位黨籍市民代表均到場陪同。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天參訪中壢區第二公有市場，緊握攤商熱情支持的一雙手。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對台大學倫會昨天決定撤銷林智堅學位與論文案，張善政指出，學術歸學術，我們就是跑我們的行程，盡量與基層民眾多多接觸，增加支持度，努力、努力，繼續向前。

包括黃國昌也以台大人身分出來批判林智堅的相關言行，張善政認為，我也是台大人，我們支持台大的學術尊嚴與整個處理的客觀、公正作法。所以，請林智堅能夠面對台大的決定，好好地跟我們社會講清楚；至於林智堅老師陳明通部分，張善政說，台大說已在處理了，我們就是尊重台大。

此外，國民黨副主席夏立言赴陸，張善政強調，國民黨黨部已經有個統一回應，我們就一致的口徑。

【更多新聞】

►台大認證林智堅碩論是抄來的 鄭文燦：由本人和競選總部說明

►遭台撤銷論文與學位 林智堅喊「程序不公」：捍衛人格清白

►林智堅論文抄襲遭撤學位！張善政：台灣更需守護的是誠信與是非