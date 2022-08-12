鄭運鵬接棒參選桃園！　他轟：論文門最大共犯

記者崔至雲／台北報導

桃園市選戰「換堅」定案，林智堅今（12）日稍早宣布退選，由其競選總部總幹事、立委鄭運鵬接棒上陣。對此，桃園區市議員參選人凌濤表示，鄭運鵬是論文門的最大共犯，從頭讀到尾都看不懂，瞎掰瞎挺到底。誰都看得出來是抄襲，只有鄭運鵬跟鄭文燦兩兄弟看不出來。

▲桃園市選戰將由立委鄭運鵬接棒上陣。（圖／記者林敬旻攝）

「支持鄭運鵬就是支持林智堅；支持鄭運鵬就是支持論文抄襲。」凌濤指出，林智堅參選至今，一路從論文抄襲、鄭文燦林智堅官邸請客吃飯、違反防疫，新竹棒球場案、工程五人幫，發現民進黨的在地執政及全黨全力背書的參選人，竟是如此不堪。

凌濤表示，林智堅論文被台大認定抄襲並遭撤銷學位，讓一路為林背書的桃園市長鄭文燦及民進黨籍年輕市議員參選人處境相當尷尬，因為他們過去為了護航林智堅，不惜言語霸凌聲援公平正義的民眾，本身就是共犯結構。

凌濤分析，在台大公布審查結果之後，全黨自蔡英文到鄭文燦仍「全黨挺一人」，站在台大對立面，讓年輕族群看傻了眼，尤其桃園人口結構年輕，特別是北桃園新選民是決定選戰結果的關鍵，支持度都瀕臨崩盤，媒體最新民調大輸10%，是啟動「換堅」的最後一根稻草。

凌濤進一步指出，「換堅」之後鄭文燦為林佈建的組織戰重新歸零，大批的文宣面臨下架更換，民進黨內的紛亂應該會持續一段時間。此外，鄭運鵬本來就不是鄭文燦親睞的首選，長期貌合神離有待磨合，二軍「鄭維拉」要止住頹勢，修補林智堅這個月的傷害，恐怕是大工程。

