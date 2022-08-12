他分析民進黨「換堅」手刀拆彈　藍營因1人至今在「失智列車」

▲民進黨桃園市長參選人林智堅因論文案，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅12日下午召開記者會，宣布退出桃園市長選戰，改由立委鄭運鵬接棒。對此，資深媒體人黃暐瀚12日透過臉書指出，民進黨「換堅」代表綠色列長與乘客都已從「失智列車」中跳車，然而，國民黨副主席夏立言人還在中國大陸，「藍色車廂」依舊掛在列車後面。

黃暐瀚說，很多人不解台大認定林智堅論文抄襲，社會各界也有普遍心證，總統蔡英文為何繼續下令全黨力挺林智堅？原因就是「在野黨無能，致使執政黨囂張」。

黃暐瀚解釋，林智堅抄襲論文當然很傷，但儘管再傷，民進黨還是評估會贏，既然會贏，倫理、道德、是非、對錯都不重要。繼續力挺林智堅，「失智列車開出，還下令全黨都得上車，強迫失智」。

黃暐瀚指出，國民黨在這種時候，竟派國民黨副主席夏立言去中國大陸，原來失智列車後面有加掛車廂，上面坐著的就是藍營的人。他反問，民進黨火在燒，藍營卻幫著「轉移焦點」？桃園火在燒，藍營卻送槍給綠營攻擊？兩岸火在燒，藍營去中國大陸，卻說「不見官員，只見台商跟台生」？

黃暐瀚質疑，台商、台生若有意見要反應，難道視訊問不到？國民黨現在是執政黨？非得大動作前往中國大陸，入境隔離7天？國民黨當然要見官員，還要在官員面前表達台灣不希望打仗，中國大陸不該打飛彈，國民黨才有存在價值，否則去中國大陸做什麼？

黃暐瀚說，如今，綠營宣布「換堅」，失智列車的綠色列車長與乘客一起跳車，藍色車廂卻還在掛在列車後面，「夏立言人還在大陸，綠營已經手刀拆彈」。