中藥行玻璃門突爆裂！碎片噴濺割傷3歲女童　急call消防送醫

▲桃園市八德區某中藥行10日晚間活動式玻璃門突然爆裂，碎片割傷3歲陳姓女童肩膀。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區一家中藥行10日晚間活動式玻璃門突然爆裂，玻璃碎片割傷3歲陳姓女童上半身，八德警方據報趕往現場，發現女童肩膀處染血，趕緊通知消防人員送醫急救，所幸經過急救包紮後，陳姓女童並無大礙；警消研判可能是玻璃門不堪熱漲冷縮爆裂所致，籲請民眾應檢視住家設備，如有老舊或毀損部分建議立即更換，以避免類似意外發生。

▲中藥行活動式玻璃門突然爆裂，碎片割傷3歲陳姓女童肩膀，陳姓男子身上還抱著另一位未滿周歲小孩。

八德警分局指出，10日晚間9時許接獲報案指稱，轄區廣福路上一家中藥行活動式玻璃門突然爆裂，玻璃碎片割傷了3歲陳姓女童肩膀處，導致上半身鮮血染紅衣服，家人發現後立即通報警方與消防人員協助，消防人員到場後立即包紮止血後送醫治療。

陳姓女童經送醫治療後並無大礙，但餘悸猶存一臉驚恐。家人指出，陳姓女童的爸爸開設中藥行，因藥材櫃是活動式玻璃門，上面是冷氣，疑因天氣太熱，冷氣往下吹著玻璃，熱漲冷縮導致玻璃門突然爆裂，噴飛的玻璃碎片割傷3歲女童肩膀處，還好並未傷到重要器官，家人對於警消即時協助感謝不已。

八德警分局呼籲，民眾應經常檢查住家設備，如發現家中設施出現老舊或損壞狀況，建議立即維修更換，以免類似意外發生危及家人與小孩安全，若發現異狀可撥打110或119請求協助。

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