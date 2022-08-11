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台大判定林智堅抄襲影響選情？他2點分析：殺傷力不大

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對台大判定民進黨桃園市長參選人林智堅碩論抄襲，是否傷害其在桃園市的選情？退役少將于北辰10日分析，台大公布時間過早，現在大家較關心兩岸議題，加上因論文案不投林智堅的選民，不會投給國民黨桃園市長參選人張善政，故林智堅僅是支持度下降，台大審定結果對其選情殺傷力不大。

于北辰在《新聞面對面》中表示，台大公布審定結果沒有政治意涵，僅是為捍衛學術倫理，否則拖越久包袱越沉重，但現在兩岸關係緊張，選在此時公布絕不是個好時機。

于北辰說，台大就是因為急著公布審定結果，對林智堅選情的影響便無法像在9月公布時，那樣嚴重。試想，若台大選在9月，甚至參選人完成登記後公布，屆時林智堅上午抽完號次，台大下午公布碩論抄襲，「那就很麻煩了」。

至於林智堅選到底，桃園藍綠板塊是否會因此出現移動？于北辰指出，現在才8月，大家的關注焦點在兩岸，且國民黨副主席夏立言率團赴中國大陸，沖淡一些林智堅論文案新聞性。

于北辰進一步說，而因為論文案不投林智堅的選民，不會投給張善政，可能會投給民眾黨桃園市長參選人賴香伶或直接不投，林智堅僅是支持度下降，選票不會流到張善政身上，故台大審定結果對林智堅選情殺傷力不大。

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