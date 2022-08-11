林智堅律師反擊！徐巧芯2點緊咬「是在秀個毛」：歡迎黃帝穎告我

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝徐巧芯臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅的委任律師黃帝穎，被國民黨台北市議員徐巧芯指稱是「不認真的律師，100%屢戰屢敗」，讓黃不滿反控造謠。對此，徐巧芯緊追連打，強調黃對上她就是徹底的失敗，且反擊PO出的判決書也跟她無關，「是在秀個毛？」

面對徐巧芯的指控，黃帝穎11日曬出他過去在智慧財產法院的勝訴判決，反擊「100％屢戰屢敗」的說法，且認為律師的勝敗乃兵家常事，一切都是走正當的法律程序，嘲諷自己與徐不同，絕對不會施壓警察或基層，更不會為了罰單說不缺900元等。

▲林智堅委任律師黃帝穎。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，徐巧芯直言，黃帝穎告她、對上她，都是「確實失敗，失敗的徹底，而且在偵查庭沒在聽，當下被我嗆爆」，感嘆雇主應該都要找黃算帳，因為黃當律師都不認真，「真是浪費錢」，「黃帝穎秀出的判決書跟我一點關係都沒有，是在秀個毛？」

徐巧芯表示，她雖然被罰900元，但不像抄襲是整個學位都要被取消的大事，「你作為律師，竟然會凌晨12點發Email，意思就是要台大教授立正站好在台大等你的當事人，這妥妥的耍大牌吧」，「小智有空吃冰、煮水餃，卻3次不去都不去學倫會，被判抄襲定案才吵著要參加，明明前一天已經審定完畢信件都寄出了，還『智導智演』裝可憐說人家突襲」。

最後，徐巧芯也對黃帝穎喊話，強調她PO出與黃的對戰經驗屬實，「如有不實歡迎黃帝穎來告我啊，ㄌㄩㄝ」，「重金只能請到這款律師真的是，哭啊」，並在文末附上兩個標籤「綠營御用好了啦」、「你相信台大還是民進黨」。

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