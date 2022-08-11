林智堅主張中華大學論文沒抄襲　遭指論文寫錯、學倫會還開超時

記者陳家祥／台北報導

台大學術倫理委員會9日召開記者會，註銷民進黨桃園市長參選人林智堅的學位；而中華大學論文的部分，林在10日也親自到中華大學說明。對此，林智堅11日受訪表示，2008年4月和指導老師賀力行、王明朗老師，已經先共同做一次聯合發表，口試是在6月26日結束，竹科期末報告則是在7月份結束，「我認為這是一件事情，是一體的，我的主張沒有抄襲問題」。

「過去也沒有參加過學倫會，昨天是第一次。」林智堅說，審查的過程中他有些訝異，現場有一位老師不願交換名片，看起來沒有想讓他知道身分。學倫會的方式，就是他與律師在一個空間裡和律師面對電視，學倫會委員會提出問題。

林智堅說，昨天一開始做了中華大學論文的聲明，不過不同的委員其實對於問題會一而再、再而三提出，「後來有一位委員我就告訴他說，委員你這問題剛剛提過，我也再一次告訴你我的主張」。

林智堅認為，他的論文是依照竹科計畫，我論文在2008年4月和指導老師賀力行、王明朗老師，已經先共同做一次聯合發表，再來是6月26日口試論文結束，然後竹科期末報告在7月份結束，「我認為這是一件事情，是一體的，我的主張沒有抄襲問題」。

林智堅回憶，其中一位審議委員認為時序上有不同意見，還有另一位委員是進入論文細節，問我時間、內容如何操作，「我盡量回溯說明，畢竟是十幾年前事情」；林還說，甚至有委員提出論文寫錯，「我告訴委員，學倫會目的是有沒有抄襲，如果我論文品質不佳我虛心接受」。

林智堅也提到，昨天學倫會時間比原先通知的時間拉長很多，後來是經律師提醒，現場主持的委員就表示時間也超過了，大概昨天情況是這樣。