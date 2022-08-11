快訊／學倫會判抄襲註銷學位　林智堅：一定會對人格清白做捍衛

▲林智堅參加政論專訪前受訪。（圖／記者莊喬迪攝）



記者陳家祥／台北報導

台大學術倫理委員會9日召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅論文調查結果，涉及嚴重抄襲，將註銷其學位。針對是否會對台大學倫會針對論文的核定結果做申訴？林智堅說，「我一定會對於我個人的人格清白作捍衛，用什麼方式，我們跟律師正在研議中」。

「我要特別強調，這事件上我們絕對沒有要和台大對抗。」林智堅說，要強調，不斷提是因為學倫會召集人蘇宏達院長未審先判，當時主張希望蘇院長應該要迴避，律師也發了2次電郵希望院長迴避。

林智堅指出，最後蘇院長在他們自己程序裡表示不需迴避，「既然台大認為不需要迴避，為了保障自己權益，8月9日還是請律師發電郵，具體給2個時間，因為我鄭在選舉，時間上希望大家能夠互相配合一下」。但很遺憾，在8月9日11點，台大大動作召開記者會，當天早上我正在開另外一個記者會，問到我的時候相當錯愕。

林智堅提到，第一，台大學倫會是2個月內完成就可以，從他們啟動到8月9日就是3周的時間，「這攸關我和另一位余先生的權益，我也提出人證、物證、公證資料，完全沒有被採納」，這麼大動作、這麼快時間做出審定，對我來說不僅是學位被取消，我的人格跟聲譽也受到很大影響。

林智堅強調，絕對沒有要和台大對抗，他和團隊都希望把事情還原，還給我自己清白，「沒有不申訴，我是說在之後會和律師討論用什麼方法捍衛我的清白」。