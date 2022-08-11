綠島30處公私場所飲用水品質　台東環保局現地體檢輔導

▲台東縣環保局強化綠島30處公私場所飲用水品質。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



飲用水品質與蓄水池水塔、飲用水設備狀態息息相關，為守護民眾健康及提升遊客飲用水安全衛生，台東縣環保局日前特別針對綠島鄉30處公私場所進行蓄水池水塔、飲用水設備現地體檢輔導作業，以強化公私場所飲用水設備維護管理的完善性，並建議業者或蓄水池、水塔等用水設備管理單位每半年要進行清潔維護。

台東縣政府表示，飲用水安全是重要的民生事項，而飲用水品質與蓄水池水塔及飲用水設備的完整性及清潔度更是密不可分，為維護民眾的飲用水安全品質，環保局的體檢輔導，檢視各場所的蓄水池水塔維護管理情形，讓飲用水安全品質多一重保障。

環保局指出，一般建議蓄水池、水塔等用水設備至少每半年要進行清潔維護，確保用水設備能維持安全使用狀態，維護飲用水安全；而「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」也規定，飲用水設備管理單位應自行或委託專業機構每月至少一次的維護作業，並將每次維護內容詳細記載於飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表，及定期進行飲用水設備的水質檢驗，環保局未來將不定期針對公私場所飲用水設備進行稽查抽樣作業，為民眾飲用水安全把關。

環保局同時呼籲，安全飲用水需要大家配合，除了做好家中水塔、蓄水池及飲用水設備定期維護清潔之外，蓄水池、水塔應該加蓋，以避免雨水、污物或昆蟲進入，飲用水安全才能更有保障。