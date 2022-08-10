熱氣球光雕音樂會閉幕...8／15鹿野高台登場　加碼無人機表演

▲熱氣球光雕音樂會閉幕8/15鹿野高台登場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2022熱氣球光雕音樂會首度結合300架無人機展演，已於8月5日驚艷展出，獲得熱烈迴響，國外飛行員也分享影片，提升台東在國際曝光，縣長饒慶鈴10日宣布好消息，無人機表演團隊受到縣府及觀眾的感動，主動提議將於8月15日鹿野高台最終場閉幕光雕音樂會加碼演出，當晚還有精彩煙火秀，並特邀經典雙人組合「動力火車」壓軸演出。

台東市區場次熱氣球光雕音樂會，以全球首創「熱氣球光雕X無人機」聯合展演引爆話題，由於搭配無人機的演出方式在全球熱氣球活動中尚未出現過，不少國外飛行員都興奮分享現場影片，成功為台東再度打開知名度。



▲熱氣球光雕音樂會閉幕8/15鹿野高台登場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

交觀處提醒，往年開閉幕皆會吸引大量民眾參與，為有效疏導車流及人潮，將視車流量啟動交通管制，增加龍田降落場為臨時停車場並進行交通接駁，請駕車前來的民眾務必遵照工作人員的指引停車，再搭乘付費接駁車進入鹿野高台；出發前也可透過「旅行台東APP」首頁進入「熱氣球嘉年華情報資訊」專區，快速找到活動相關訊息，其中「熱氣球嘉年華會場周邊停車場」即時停車系統可以尋找停車場並透過燈號確認現場剩餘車位。由於活動參與人數眾多，可能會出現塞車情況，接駁車候車時間也將拉長，敬請民眾配合現場指引並預留等候時間，開心出門、平安回家。

另外，無法來到現場的朋友也可以線上參與，縣府特別於鹿野高台架設3支即時影像鏡頭，並透過YouTube頻道全程直播，「4K鹿野高台即時影像」使用來回巡弋的4K高解析度鏡頭並支援現場收音，打開音響即如同置身現場；「180全景即時影像」則帶來超廣角視野，每個感動瞬間都不錯過；「VR全景即時影像」推薦使用YouTube 4K VR模式，手機使用「YouTube APP」並開啟最高畫質「2160s(4K)」，享受令人驚奇的VR體驗，無論是熱氣球升空或是光雕音樂會，在家也可共襄盛舉。