金峰鄉歷坵文健站今揭牌　全鄉設站涵蓋率達100%

▲金峰鄉歷坵文健站今揭牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為滿足部落長者需求及提供優質照顧服務，台東縣政府向原民會爭取增設文化健康站（簡稱文健站），繼今年2月獲核定新設置10站文健站，突破百站後，6月再核定增設東河鄉阿奚露艾文健站，以及金峰鄉歷坵文健站等2站，縣長饒慶鈴11日前往主持歷坵文健站揭牌啟用儀式。

饒慶鈴表示，感謝原民會的大力支持，今年台東共新增12站文健站，全縣文健站村里涵蓋率已達74%；其中金峰鄉共計5村，加上今天揭牌新增成立的歷坵文健站，將成為繼達仁、延平鄉，設站涵蓋率達100%的鄉鎮。

這3年多來，台東新設置59個文健站，數量呈現倍數成長，希望提供在地、因族因地制宜的照顧服務。除了增設文健站，全縣另設有85處社區照顧關懷據點、13個聚福食堂等，從健康維護及生活照顧等面向推動老人福利服務，展開綿密的守護網，幫助長者在自己的社區或部落就近獲得照顧。

今年更規劃由「VUVU當老師」挑戰自我，不僅自身是學員更是講台上的老師，給予長者工作與志願服務的機會。期盼藉由文健站多樣化的活動延緩老化、讓在地人照顧在地人，也增加社會參與，讓部落長者提升自我價值、攜手快樂健康地變老。