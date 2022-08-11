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全國文健站活力健康操競賽　台東初賽開跑

▲全國文健站活力健康操競賽開跑了。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全國文健站活力健康操競賽開跑了。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

111年原住民族長期照顧文化健康站活力健康操競賽開跑了，台東縣今年改變初賽方式，讓長者能在熟悉的場地發揮實力，自8月10日起至18日，在全縣100站文健站接力比賽，共有2,500位長者及族人參賽，副縣長王志輝11日前往太麻里鄉新香蘭部落為長輩們加油喝采，初賽將選出25支隊伍，參加台東區決賽。

副縣長王志輝表示，今天很高興參加「文化健康站活力健康操-台東區初賽」新香蘭部落的比賽，感謝原民會補助各縣市舉辦的「原住民族長期照顧部落文化健康站活力健康操競賽」，自101年至今年已舉行9次，其中，台東縣政府更是承接3次全國總決賽，健康促進活動也是文化健康站推動的其中一項活動，並藉由每年的健康操競賽，建立文健站之間觀摩、學習與交流之平台。

今年更是邀請縣內原住民舞蹈、健康操專業老師在比賽前到文健站指導及建議，讓長者的健康操動作能更安全、確實。未來也希望這些在地的舞蹈、健康操老師，可以與各學校或是部落學員跟文健站一起交流、一起更健康。

原民處處長方銘總則指出，今年首次前往部落舉辦健康操初賽，讓長者可以在熟悉的場地競賽，除了顧及疫情和長者不用舟車勞頓到市區比賽，部落的居民也可以關注原民處facebook粉絲專頁公布的比賽時間，前往現場為每1位隊員鼓勵加油。

原民處進一步說明，今年「文化健康站活力健康操-台東區初賽」參加的文健站站數高達100站，人數更達2,500人，其中年紀最小的僅有4歲，年紀最長則來自鹿野鄉卡拿吾部文健站100歲的長者，因報名站數眾多，賽制將分成6天進行，分別在8月10至12日及8月16至18日於各部落文健站場地或部落活動中心、聚會所舉行，將選出25支優勝隊伍參加台東區決賽。

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