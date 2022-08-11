路透：共軍演習迫台　拜登「重新考慮」是否削減中國關稅

▲外媒報導，共軍鎖台軍演導致美國拜登政府重新考量對中關稅問題。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

數月以來，多有消息指出，美國有意削減川普時期政府訂下的對中商品關稅，以試圖控制美國通膨問題。然而，路透社獨家消息稱，中共解放軍在台灣周邊舉行「鎖台軍演」後，拜登政府已經開始重新考慮關稅問題。熟知華府內部最新進展的消息人士稱，「台灣改變了一切。」

美國11月將舉行期中選舉，為了避免參眾兩院的席次優勢拱手讓給共和黨，在選前降低通膨成為拜登的一大目標。由於川普時期設立的對中關稅壁壘，導致美企進口中國原料成本較高，美國消費者取得商品的終端價格又更昂貴。數月以來，多有消息傳出美方打算削減中國關稅，但當時白宮表示，拜登尚未對此做出決策。

知情人士向路透社透露，北京近日以共軍大規模實彈演訓，回應美國眾院議長裴洛西訪台一事，引發了拜登政府官員重新考慮關稅問題，他們迫切希望避免任何可能被中國視為升級事態的行為，同時又不想被認為美方在對中國示弱。

知情人士說，「我認為台灣改變了一切。」他補充，拜登在共軍演習之前尚未做出決定，但現在也沒有定論，目前所有可能的選項都在考慮之中，沒有特別擱置的事項，「唯一能下決策的是總統，他會衡量美國利益來決定。」

▲美國商務部長稱，針對美中關稅問題考慮這麼久，是因為地緣政治局勢太複雜。（圖／路透）

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也表示，政府是因為複雜的地緣政治局勢，才會花這麼長的時間考慮中國關稅問題，尤其裴洛西訪台後，情勢變得更加複雜，「總統正在權衡各種選擇，他非常謹慎，希望確保不會因此傷害到美國勞工。」

報導補充，前川普政府對2200多種進口商品加徵關稅，其中包含許多關鍵的工業零件與化學品，但部分規定已在2021年初拜登上台後到期，美國貿易代表戴琪宣布的徵稅清單已減為352項商品，但當時有140多名國會議員和各行業組織希望美國能大幅擴徵商品關稅，以保護本土產業。

報導指出，除了共軍鎖台演習之外，中國未能承諾相應的貿易互惠，也未表現出履行「第一階段」貿易協定的意願與行動，也成為美國至今未能取消對中關稅的一大原因。據消息人士稱，對拜登而言，勞工階層的選民是重要的支持，中國未能購買其承諾金額的商品，是拜登一直擔心降低對中關稅的因素之一。

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