中國承諾台灣「一國兩制」　澳媒：25年前也曾許諾香港

▲共軍多日派出共機與共艦擾台,路透社稱,截至10日上午約有20艘共艦與台灣海軍軍艦繼續停留在海峽中線附近對峙。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

兩岸議題在美國眾議院議長裴洛西來台後再次浮上檯面,中國政府10日發布白皮書,重申中國共產黨「和平統一、一國兩制」的立場不變,同時還強調中國絕不會放棄使用武力奪台。《雪梨晨鋒報》指出,中國在25年前也曾對香港做出類似承諾,但香港最近卻頻頻傳出報社被關、多名民主派領導人被送入獄、強制通過國安法等事件,質疑台灣是否也將步上香港的後塵。

▲香港2014年發生雨傘運動。(圖/路透)

據《雪梨晨鋒報》報導,中國自裴洛西訪台後,發動了一系列軍事演習,試圖以武力威嚇台灣。中國10日發布近20年來的首份白皮書,以《台灣問題與新時代中國統一事業》為題,就如今兩岸的情勢發布了最新對台方針。在白皮書中,中國將兩岸關係惡化的責任推到「台獨勢力」身上,同時還指責民進黨「危害台海和平穩定、破壞和平統一,是爭取和平統一必須清除的障礙」。

中國政府重申,台灣是中國的一部分,共產黨和中國人民追求祖國統一的意志堅定,「我們不會放棄武力,保留採取一切必要措施的選項」,「在逼不得已的情況下,動武將是我們最後的手段」。中方也承諾,「和平統一、一國兩制」是中國解決台灣問題的基本方針,「台灣在統一後還是會被允許實施與中國不同的社會制度,並繼續在高度自治的情況下持續運行」。

▲中國駐澳大使肖千聲稱,台灣不是一個獨立國家,而且多數台灣人也支持統一。(圖/翻攝自推特)

《雪梨晨鋒報》指出,中國1997年也曾對香港做出類似承諾,然而香港回歸後,卻頻頻傳出報社被關、多名民主派領導人被送入獄、強制通過國安法等,質疑台灣是否將淪為第二個香港。中國駐澳大使肖千10日談及兩岸潛在的軍事衝突時表示,他不願意使用「入侵」來形容兩岸問題,「台灣不同於任何其他情況,因為台灣不是一個獨立的國家,而且多數台灣人也支持統一」。

China’s ambassador to Australia Xiao Qian says he believes the majority of the people in Taiwan really believe that Taiwan is part of China, and Taiwan is a province of China. "They are for reunification," he says. pic.twitter.com/90kKZ231Rp