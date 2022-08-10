中國承諾台灣「一國兩制」　澳媒：25年前也曾許諾香港

▲共軍多日派出共機與共艦擾台，路透社稱，截至10日上午約有20艘共艦與台灣海軍軍艦繼續停留在海峽中線附近對峙。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

兩岸議題在美國眾議院議長裴洛西來台後再次浮上檯面，中國政府10日發布白皮書，重申中國共產黨「和平統一、一國兩制」的立場不變，同時還強調中國絕不會放棄使用武力奪台。《雪梨晨鋒報》指出，中國在25年前也曾對香港做出類似承諾，但香港最近卻頻頻傳出報社被關、多名民主派領導人被送入獄、強制通過國安法等事件，質疑台灣是否也將步上香港的後塵。

▲香港2014年發生雨傘運動。（圖／路透）

據《雪梨晨鋒報》報導，中國自裴洛西訪台後，發動了一系列軍事演習，試圖以武力威嚇台灣。中國10日發布近20年來的首份白皮書，以《台灣問題與新時代中國統一事業》為題，就如今兩岸的情勢發布了最新對台方針。在白皮書中，中國將兩岸關係惡化的責任推到「台獨勢力」身上，同時還指責民進黨「危害台海和平穩定、破壞和平統一，是爭取和平統一必須清除的障礙」。

中國政府重申，台灣是中國的一部分，共產黨和中國人民追求祖國統一的意志堅定，「我們不會放棄武力，保留採取一切必要措施的選項」，「在逼不得已的情況下，動武將是我們最後的手段」。中方也承諾，「和平統一、一國兩制」是中國解決台灣問題的基本方針，「台灣在統一後還是會被允許實施與中國不同的社會制度，並繼續在高度自治的情況下持續運行」。

▲中國駐澳大使肖千聲稱，台灣不是一個獨立國家，而且多數台灣人也支持統一。（圖／翻攝自推特）

《雪梨晨鋒報》指出，中國1997年也曾對香港做出類似承諾，然而香港回歸後，卻頻頻傳出報社被關、多名民主派領導人被送入獄、強制通過國安法等，質疑台灣是否將淪為第二個香港。中國駐澳大使肖千10日談及兩岸潛在的軍事衝突時表示，他不願意使用「入侵」來形容兩岸問題，「台灣不同於任何其他情況，因為台灣不是一個獨立的國家，而且多數台灣人也支持統一」。

China’s ambassador to Australia Xiao Qian says he believes the majority of the people in Taiwan really believe that Taiwan is part of China, and Taiwan is a province of China. "They are for reunification," he says. pic.twitter.com/90kKZ231Rp — Eryk Bagshaw (@ErykBagshaw) August 10, 2022

然而《雪梨晨鋒報》援引台灣民意基金會去年7月的民調表示，台灣只有11.1%的民眾支持「兩岸統一」，另有26.4%民眾期盼「維持現狀」，而希望台灣獨立的民眾則有46.6%。台灣外交部長吳釗燮9日嚴正要求中國政府立即停止升高緊張情勢以及無理脫序行為，同時還強調，台灣絕不會屈服於中國的威嚇，「對付一個試圖恐嚇我們的政權，最好的方法就是不被嚇倒」。

▼外交部長吳釗燮8日接受CNN專訪時談及兩岸議題。（圖／外交部提供）