▲林智堅9日出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

台大學倫會昨（9）日宣布，民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議的審定結果，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，建議撤銷碩士學位。此事曝光後引起外界討論是否有「換堅」可能，不過資深媒體人韋安認為，民進黨應該會用2招繼續挺下去，加上他們認為對手太弱，「絕對有贏的可能」。

韋安在臉書提到，雖然林智堅的論文被台大認定是抄襲，但民進黨未來應該會提出訴願及行政訴訟這2個方式，繼續挺林智堅參選桃園市長。因為他們認為同樣林智堅的對手張善政實在太弱了，「絕對有贏的可能」。

網友看到文章後也認同表示，「就是因為桃園其他候選人是自我感覺良好的躺平族，才有這麼絕妙的戰法」、「不能同意你再多」，也有人說「民進黨是執政黨，絕不可做錯誤的示範，必須以身作則，從最高領導者的頭開始，不能一錯再錯，禁止錯到底，不然註定讓人看破手腳」、「依法還要再於校內進行一次申訴才可提訴願，只是那時就是選前1個月啦」、「這麼明顯的錯誤行為，還能硬拗成是，那教育部就廢了」。

台大曝光論文審定結果後，林智堅昨日也開記者會否認抄襲，表示「我覺得我非常無辜，我實在是一個受害者」，無法接受台大學倫會的說法，認為自己是「好心被雷劈」，提供資料給余正煌，結果因為對方先畢業，導致自己現在被認定是抄襲，「我怎麼有需要抄襲他？民調是我提供的，如果沒有民調，他如何完成論文？」