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台大一刀斃命林智堅！最慘受害者是他　網驚：根本職場霸凌

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大宣布撤銷碩士學位，桃園市長參選人林智堅9日召開記者會回應。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅陷入論文門，昨（9日）被台灣大學認定抄襲，建議撤銷碩士學位。曾多次為林智堅論文辯護的競選總幹事鄭運鵬首當其衝，不僅被高嘉瑜點名「應該好好回應」，更被大批網友灌爆臉書，紛紛留言痛批「摸著良心，你真的還挺的下去」、「沒被提名，還要被逼挺這種候選人，根本是職場霸凌！」

林智堅論文抄襲案爆發後，鄭運鵬曾多次公開力挺聲援林智堅，「本人立法委員鄭運鵬，閱讀過林智堅市長論文相關資料，相信林市長確為原創，也願意為他持續公開說明澄清，支持林市長贏得勝選；不能讓選舉抹黑者得逞，也不能讓無辜者因抹黑而被拖累。」他更嚴正聲明，不願意接受媒體將自己的名字列為桃園市長遞補名單進行民調。

▲桃園市長參選人林智堅論文抄襲事件，總幹事鄭運鵬回應。（圖／記者林敬旻攝）

▲總幹事鄭運鵬力挺林智堅。（圖／記者林敬旻攝）

然而，針對被高嘉瑜點名回應，鄭運鵬9日在臉書表示，高嘉瑜也是民意代表，若不幫助受委屈的人，若以後自己受委屈時，誰要幫助她，所以別只考慮選情，有時候選舉就是會受到抹黑，遇到這樣事情，他們提供資料給競爭對手來檢驗，很遺憾台大學倫會不採信陳明通及他們所提供資料，沒照顧當事人權益，重大爭議事件，召集人就用醜聞定案，非常遺憾，「林智堅需要時我都會幫助他！」

不料，貼文曝光後，卻被許多網友吐槽「如果我是你，我會很難過！沒被提名，還要被逼挺這種候選人，根本是職場霸凌」、「認錯並不可恥，但硬拗才是可恥」、「都這個局勢了你依舊打死不退相信林智堅，人生中有這種朋友，值了」、「鄭先生，原來我很敬佩你，可是這次不分青紅皂白挺林志堅，真的讓人看不起，你真的很墮落」。

不少網友批評「如果再繼續無厘頭的挺堅，恐會賠上自己的政治生涯，讓中間選民唾棄」、「向下沈淪」、「學術倫理審查有獨立性，審查公布還要替貴黨巨嬰選舉做考量？黨政軍退出校園誰講的？」、「選舉是一時的，做人是一輩子的，摸著良心，你真的還挺的下去？你以後怎麼教育自己的小孩？」

▼鄭運鵬臉書被大批網友灌爆！（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

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