林智堅抄襲被撤學位　台大學生會首發聲「無意為任何政黨背書」

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲案，台大昨（9日）認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林生碩士學位，一直沒有表態的台大學生會與台大研究生學會今（10日）提出兩點回應，指尊重學倫會的運作，以及當事人的行政救濟，此案成為各政黨政治角力工具，學生會無意為任何政黨背書，也盼望各政黨勿以此作為選舉攻防工具。

台大校長候選人治校理念說明會將從下週一（15日）起登場，預計十月初將選出新任校長，台大學生會、研究生協會今（10日）舉行記者會公告22項聯合提問，問題涵蓋學生輔導、勞權、宿舍、校務發展等十類，但媒體則相對關注學生會對於台大認定林智堅抄襲及撤銷學會看法。

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▲針對林智堅抄襲案，台大學生會首度發聲，希望各政黨勿以此作為選舉攻防工具。（圖／記者許敏溶攝）

台大研究生協會會長許冠澤指出，尊重學倫會的運作，尊重當事人對行政程序或進行行政救濟，此案明顯成為各政黨政治角力工具，作為學生自治組織，堅持應該遵守學術倫理，應該堅持回歸學術倫理的實質制度討論，無意為任何政黨背書，也盼望各政黨勿以此作為選舉攻防工具。

許冠澤接著說，希望將此案聚焦在凸顯結構性問題，著重討論未來台灣高教學制與學術倫理規範把關的具體結構方式，這不只是台大問題，也是台灣學術界在相關事件後，要共同思考的問題。



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