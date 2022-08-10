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批林智堅論文案「醜陋」　柯文哲：國家亂了！已非當年認識的民進黨

記者袁茵／台北報導

台大論文審定委員會9日認定，民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，決議撤銷林智堅碩士學位，但林智堅也於當天下午召開記者會喊冤，質疑台大未審先判。台北市長柯文哲10日表示，此事老師要負最大責任，但9日民進黨的態度，讓他覺得「已經不是我當年認識的民進黨了。」

▲▼柯文哲、黃珊珊出席台北市產業數位轉型平台記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊出席台北市產業數位轉型平台記者會。（圖／記者袁茵攝）

台北市長柯文哲10日出席台北市產業數位轉型平台記者會，並於會前接受媒體訪問。關於林智堅稱沒抄襲論文，反批台大未審先判一事，柯文哲表示，自己是台大畢業的，也是台大醫學院的教授，這件事情客觀來講，老師要負最大責任，怎麼會將同份資料給兩個學生寫呢？且這2名學生寫的東西幾乎相同，老師自己要檢討，「你怎麼會發畢業證書給他們？」

柯文哲指出，這麼多年來聽過很多傳聞，173個碩博士生中，只有5個將論文公開上網，其他168個都不公開，查下去都會是問題；但真正要檢討的是「這個問題到今天才出現嗎？」這麼多年來社科院其他老師、台大其他學院，大家都不曉得這件事情嗎？為什麼讓此事拖到今日曝光？「我非常清楚不是只有林智堅一個，一狗票！」

柯文哲提及，應該要防微杜漸，在問題還不是問題時做處理，現在問題變得這麼大，「我覺得這當然是我們台大的不幸，台大自己要去處理。」

話鋒一轉，柯文哲突然批評，9日民進黨的態度，「老實講，現在的民進黨已經不是我當年認識的民進黨了！」為了一時選舉勝敗，連台灣大學都要攻擊、毀掉，「這實在是⋯不要為了政黨利益犧牲國家長期利益，這實在是⋯我也不曉得，這件事情我是有無奈，我看感傷的成分更多。」

至於是否贊同台大調查指導教授陳明通？柯文哲強調，假設自己是醫學院教授看待社科院此事，仍認為老師要負最大責任，但也知道這不是個案，「這整個案子到現在，我只能用一個字形容，Ugly啊，實在是太醜陋了。」

另外，關於前副總統陳建仁也在護航，倘若台大納入林智堅論證可否還其清白？柯文哲回應，台大開審查會要林智堅報告時也不來，台大報告出來了又在外面放炮，「這個國家亂掉了。」

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