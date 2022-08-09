爭取增設新營文化健康站　台南盼為原住民長者友善宜居城市

▲為了營造原住民長者的多元健康照顧環境，台南市政府積極爭取設置台南市原住民文化健康站，期待保障台南市原住民長者獲得適切的服務，在地安老。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了營造原住民長者的多元健康照顧環境，台南市政府積極爭取設置台南市原住民文化健康站，期待保障台南市原住民長者獲得適切的服務，在地安老，目前台南市已設置大光文化健康站及南原文化健康站，未來也預計成立新營文化健康站，提供溪北原住民長者更優質的服務。





台南市長黃偉哲表示，文化健康站不只要顧長輩健康，也要傳承族人的文化，請原民會持續爭取中央經費，擴大在溪北新設站，落實照顧原住民朋友的初衷。





原民會指出，統計至2022年6月台南市的法定原住民人數為8713人，文化健康站服務項目主要包括簡易健康照顧服務、延緩老化失能、營養餐飲服務、電話問安、居家探訪關懷及照顧諮詢服務等，主要服務對象為55歲以上之亞健康、衰弱、獨居及輕度失能等原住民長者。大光文化健康站服務級距為40-49人；南原文化健康站服務級距則為20-29人。





文化健康站也是長者們平日的聚會所，提供南市55歲以上族人量血壓、營養餐飲服務、族語歌謠教唱、會話、繪畫、體適能及巧手DIY等延緩老化及失能服務及活動，112年工作重點，則放在擴大服務量能及爭取溪北區設站，協助南原文健站另覓較大服務空間，提升服務級距為40-49人，爭取中央經費擴編，增聘照服員，期望能保障並促進原住民長者健康福祉，提升生活品質。