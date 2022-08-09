台南善化侄殺死伯母喊：她是「複製人」　初判精神異常強制就醫

▲胡姓犯嫌被警方開開示警的跳彈打中右腳踝，警方將他壓制逮捕，惟疑有精神異常問題，被強制就壓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區8日上午發生胡姓男子砍死伯母天倫悲劇，73歲李姓婦人身中多刀傷重不治，善化分局警方先對空開1槍，再對地開2槍示警時，跳彈擊中胡嫌右腳踝，警方趁機壓制逮捕，由於凶嫌偵訊時，指他殺害的婦人是「複製人，不是我伯母！」，經衛生單位介入初判，胡嫌有精神異常問題，9日上午強制送醫治療。

檢警調查，49歲胡姓凶嫌目前無業，是地方頭痛份子，2022年4月才因毒品等案出獄，有暴力、殺人未遂、公共危險、妨害公務等前科。善化分局係8日上午8時19分許據報，善化區胡家里胡厝寮發生1件持刀殺人案，警方到場發現73歲李姓婦人身中數刀已無生命跡象，經送醫仍傷重不治。

警方查出胡嫌涉案即馬上追緝，而胡嫌持刀走回距離命案現場約500公尺以上的住處，警方在胡嫌找到他，胡嫌腳持刀衝出，員警即喝令胡嫌放下武器，但胡嫌卻持刀與警方對峙，警方先對空開1槍警告後，再朝胡嫌腳邊的地面開2槍，不料跳彈卻打中胡嫌的右腳踝，胡嫌丟下刀後，警方趁機上前壓制逮捕嫌犯，送醫治療後於下午帶回分局偵訊。

據了解，胡嫌在警訊堅稱死者是「複製人，不是我伯母！」，由於胡嫌涉及殺人罪且情緒不穩定，警方建請檢方聲押及強制治療。8日下午偵訊時凶嫌血糖突然降低，已被警方緊急送醫治療。

台南地檢署表示，由於在偵訊時胡嫌疑有精神方面問題，經台南市衛生局派員介入調查了解、認定胡嫌符合強制就醫條件，已於9日上午強制送醫治療，後續待胡嫌槍傷傷勢好轉，再處理其聲押強制處分相關事宜。