台南永康就業中心實體、線上徵才齊發　提供逾1000職缺

▲永康就業中心8月份徵才活動出爐，8月將舉辦實體及線上徵才活動，提供超過1000個工作機會，歡迎把握。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



迎接8月到來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，祝福求職的民眾「求職順利∞夢想無限」，於8月15日至8月20日舉辦「好運戳戳樂」活動，讓民眾能討個好采頭，每天前30名來找工作的民眾都能參與遊戲，統統有獎。



永康就業中心8月份徵才活動出爐，8月8-19日將舉辦線上徵才活動，邀請20家涵蓋科技、傳統、製造、服務業等廠商，提供超過500個工作機會，徵才廠商包括晶元光電、直得科技、台灣積體電路、聯華電子、新世紀光電、瀚宇彩晶、喬陞機器、台灣昭和電工半導體、台灣康肯環保設備、騏宏科技、中鋼焊材、展倚鋁業、鑫鴻半導體、台灣宅配通、大亞電線電纜、統一超商、富邦媒體科技、大成長城、桂盟企業、分享家食品等20家廠商，本次徵才活動有多家南科知名大廠，請民眾把握機會。意者請點選下列網址報名及查詢職缺資訊：https://reurl.cc/GEVoKy。



8月20日(六)下午13:30至15:30於永康就業中心辦理現場徵才，當日設攤的廠商有群豐駿科技、能元科技、緯穎科技、統一實業、豐盟企業、旭暉應用材料等6家廠商提供近500個職缺，其中群豐駿科技提供80個輪班助理技術員起薪30K，學歷國中畢以上即可，因當日適逢國際流浪動物保護日，除有好運戳戳樂活動之外，永康就業中心亦將每月的「浪浪金」捐款活動擴大辦理，於當天現場徵才活動加碼捐款給流浪動物關懷機構，呼籲大家一起做善行、培好運。

永康就業中心提醒，又到了畢業季節，即將走入社會的新鮮人或是轉換工作的朋友，應徵時堅守七不原則：不繳錢：不繳任何不知用途之費用；不購買：不購買公司以任何名目要求購買之有形、無形之產品；不簽約：不簽署任何不了解的文件、契約；不辦卡：不應求職公司之要求而當場辦理信用卡；不飲用：不飲用酒類及其他人提供之不明飲料、食物；不非法工作：不從事非法工作或於非法公司上班；證件不離身：證件及信用卡隨身攜帶，不給公司保管飲料、食物。另又因疫情持續延燒，也提醒參加民眾做好防護，為避免傳染風險，凡參加之求職者，請配戴口罩，謝謝您的合作。欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽永康就業中心06-2038560。