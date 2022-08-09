台南仁德市場愛心惜食平臺啟用　黃偉哲邀攤商惜食傳愛心

▲台南市長黃偉哲在社會局陳榮枝局長、仁德區黃素美區長陪同下，親自出席仁德公有零售市場「愛心惜食平臺」啟用活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，9日在社會局陳榮枝局長、仁德區黃素美區長陪同下，親自出席仁德公有零售市場「愛心惜食平臺」啟用活動，邀請攤商加入愛心惜食平臺，讓資源獲得最大利用，也幫助更多需要幫助的人。

為落實台南市長黃偉哲「惜食、續食」之施政理念，台南市社會局與台南市市場處自2019年7月起陸續結合轄內公有零售市場建置愛心惜食平臺，透過市場攤商捐贈食材，媒合鄰近社福團體或是社區供餐據點使用。

市長黃偉哲表示，仁德市場愛心惜食平臺的建置要感謝仁德市場自治會會長洪宏登、安安社會福利發展協會理事長李翠雯以及各攤商全力支持，也特別感謝川岡環保有限公司慷慨捐助惜食平臺冰箱，使食材得以妥善保存、維持鮮度。

黃偉哲市長表示惜食平台發揮資源不浪費、垃圾不增加，並將食材分享給有需要的人等三贏功能，期待未來公私協力持續推動愛心惜食平臺業務，不只傳愛社區，更能達到惜食愛物、地球永續的目的。許又仁議員、杜素吟議員、鄭佳欣議員、郭鴻儀議員以及吳禹寰議員都到場關心。

社會局表示，愛心惜食平台是市長黃偉哲重要政見之一，社會局媒合鄰近社福團體或社區供餐據點，以市場攤商捐贈之食材作為補充，各市場捐贈的食材種類多樣，除蔬菜水果外，也有許多市場捐贈生鮮魚肉類或部份熟食。惜食平臺不僅提升食材價值，減少浪費，在當中食材成為傳遞善意的美物，讓弱勢民眾感受社區溫暖，在施與受的過程中形成善之循環。

台南市惜食平臺從歷史悠久的東菜市場開始佈建，陸續在學甲市場、新營第一市場、隆田市場、六甲市場、佳里中山市場、新市市場、麻豆市五市場、西港市場、永康市場、第一小康市場及主婦聯盟台南分社、開元市場、歸仁市場、金華市場、關廟市場、和緯市場等處，逐一佈建設置，9日仁德公有零售市場惜食平臺為台南市第18處惜食平臺。

社會局指出，本市惜食平台累計至2022年7月止，捐贈食材達30噸400公斤，受益152685人次，成果相當豐碩，未來社會局也將再持續規劃合適的市場設置惜食平台，希望創造更多的續食成果。如有相關問題請聯繫臺南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢。