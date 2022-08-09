國圖火速下架林智堅論文　館方：接到台大通知「紙本電子都撤」

▲國圖網站傍晚已經查不到林智堅論文，國圖證實，已將林智堅碩論下架。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲案，台大今（9日）認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林生碩士學位，《ETtoday新聞雲》上國家圖書館網站，已經搜不到林智堅論文。國圖稍早回應，因為下午收到台大的公文，依據程序，已經將林智堅在國圖的紙本跟電子版本的碩論都下架。

林智堅爆發碩士論文抄襲爭議，台大在今天上午公布審定結果，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林生碩士學位，台大也表示，昨天下班前已將委員會資料寄給教育部、林智堅與余正煌，但教育部直到今傍晚仍表示，尚未收到台大做成決定的公文。

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不過，相較於教育部，國圖動作則是很快，《ETtoday新聞雲》記者稍早在國圖的台灣博碩士論文知識加值系統網站，查詢林智堅在台大的論文，已經無法搜到。

《ETtoday新聞雲》詢問國圖館長曾淑賢，曾說，今天下午已經收到台大發出公文，因為台大認定林智堅論文確定抄襲，依據程序，將林智堅在國圖的紙本跟電子檔碩論一併下架。

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