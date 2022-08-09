金牌老師已上線！「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」即日啟動

▲雲林縣政府推出流行音樂人才培訓計畫「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」希望號召與雲林有聯結的愛樂青年，不管是在地或者遠在他鄉，都能集結在雲林。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為培養挖掘雲林流行音樂產業青年人才，邀請金曲歌王趙傳、歌手潘越雲以及音樂製作人陳子鴻、薛忠銘等專家擔任培訓導師。今（9）日宣傳記者會由雲林優秀青年代表蔡佩芙精彩開場，金曲歌王趙傳更在現場展現清唱實力，為「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」宣傳，邀請喜愛唱歌、熱愛表演的雲林青年挑戰。

縣長張麗善表示，臺灣是華人流行音樂的薈萃地，曾引領東方世界的音樂發展，在這樣的趨勢下，雲林也孕育出許多樂壇大師級名人，如鄧麗君、趙傳及張信哲等歌手們。為了促進本縣青年多元發展層次與廣度，培養與厚植青世代影音產業潛力，今年推出流行音樂人才培訓計畫，希望號召與雲林有聯結的愛樂青年，不管是在地或者遠在他鄉，都能集結在雲林。

金曲歌王趙傳表示，三歲起就在雲林成長至11才隨父母移居北部，小學時期音樂在音樂課級學校教師給予鼓勵表現及戰線自我，奠定了對歌唱及表演基礎，目前老家都還在斗六而有一份對家鄉獨有的使命感之外，他也有感於台灣流行音樂產業之人才缺乏更進一步的經驗傳承，期待透過這次計畫吸引愛好音樂青年的關注，來到雲林開發出更多具潛力的新世代接班人。

中華流行音樂國際交流協會理事長也是金曲歌王的音樂總監尤景文老師表示，除了趙傳先生外還有知名王牌音樂製作人陳子鴻老師、薛忠銘老師親臨指導講授以及企劃過許多天王天后的資深A＆Ｒ陳宏宇老師、2位金曲歌后潘越雲老師與依拜維吉老師，分別教授歌唱課程以及個別現場驗收指導。

尤景文老師說明，此次計畫從初賽、複賽到決賽，過程都會安排金獎巨星級的老師近距離傳授歌唱相關課程與實務經驗，決賽更設計規劃參賽者全程配合LIVE BAND現場競演，以演唱會規格實戰上場，更有機會和趙傳等巨星評審老師同臺競歌，並且在雲林縣長張麗善的支持下完全免費。

勞動暨青年事務發展處補充，此次活動邀請到金獎巨量級的流行音樂師資及評審陣容，百忙中抽空熱血參與雲林在地所辦理的培訓活動暨歌唱比賽，為了開發及培育更多在地的，年輕新生代的優秀出色具濳力之流行音樂人才與歌手，期待站在雲林裡，更多的明日之星被看見！報名連結及更多資訊可至中華流行音樂國際交流協會FB粉絲專頁 查詢。

▲金曲歌王趙傳表示，有感於台灣流行音樂產業之人才缺乏更進一步的經驗傳承，期待透過這次計畫吸引愛好音樂青年的關注，來到雲林開發出更多具潛力的新世代接班人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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