一張佛心釣客掃地照獲千讚　意外揭露「漁獲爆桶」小撇步

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林箔子寮漁港堤岸附近魚量豐富，無論平、假日都會聚集不少釣客前往垂釣。一名張姓釣客日前前往該處，依照平時習慣，在釣魚前先將附近堤岸做一番打掃後才坐下釣魚，沒想到卻被附近釣客發現拍照分享到臉書社團，呼籲大家愛護環境。張姓釣客發現後開玩笑回應「有掃才釣得多」啦！

▲雲林張姓釣客在釣魚前先將附近堤岸做一番打掃後才坐下釣魚，友善環境的善舉被附近釣客發現拍照分享到社團，張姓釣客發現後開玩笑回應「有掃才釣得多」啦！。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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居住彰化北斗的張文勇今年55歲，為陪伴高齡91歲的父親暫時搬回雲林莿桐老家，閒暇之餘的休閒就是釣魚，時常前往箔子寮釣魚，見到附近飛散許多垃圾，都會先將周圍幾公尺稍微打掃才坐下釣魚，沒想到被附近的釣友看見，拍下上傳到臉書貼文「這個釣友真佛心」，獲得7千多人按讚、紛紛留言讚賞，張文勇也打趣回應「有掃地才會調（釣）得多，哈哈」。

▲張姓釣客分享被拍照當天所釣到的漁獲，共18尾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林一名方姓釣友指出，釣魚人其實只要把自己釣魚的環境處理得很乾淨，不要垃圾滿地，其實漁民不會反對你在那邊釣，但是如果在那邊，又喝個阿比、飲料之類，釣線魚鉤亂剪、亂丟真的會引起當地人跟漁民的反彈，其實熱愛釣魚的人要自律，這樣才不會讓人覺得，利用完美好的休閒環境，離開時卻留下垃圾讓當地人處理，造成不受歡迎。

▲張文勇說因為週三沒帶到垃圾袋，是在週五才用肥料袋將垃圾分類載回家丟垃圾車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張文勇受訪表示，鐵耙掃把是平時工作會用到的器具，只是在出門釣魚的時候會一起帶出門，享受釣魚之餘，也為該處盡一點心力，維護環境，上週三去釣魚時也是先打掃，沒想到被拍下來。但是當天沒有帶到垃圾袋，所以暫時將垃圾聚集，等週五再度前往釣魚時就用兩個肥料袋將垃圾分類後打包載回家丟垃圾車。

▲昨日晚間張文勇再度前往箔子寮釣魚，依習慣在釣魚前先大致整理環境，他說因為掃地被貼上網的關係，有其他釣客響應在這裡綁垃圾袋，呼籲大家垃圾不要亂丟以維護整潔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張文勇說，掃地可以釣比較多魚其實真的是開玩笑，不過當天釣到的魚大大小小總共帶回18尾，昨夜則是釣了30尾，有釣到就是大收穫，張文勇提到，其實打掃也是讓自己在一個比較舒適的環境享受休閒娛樂，加上該處大部分都是外縣市來的釣客，身為雲林人以身作則，如果能因此讓大家響應維護整潔，都能帶走自己的垃圾也算好事一件。

▲張文勇說，身為雲林人以身作則，能讓大家響應友善環境，一起擁有乾淨的享受娛樂空間，何樂不為。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

PO文的張先生也受訪說，其實與張文勇不相識，週三釣魚時發現怎麼有人在掃地，觀察了一下發現竟是釣友自備掃把整理環境，便拍下貼在社團，也沒想到會引起這麼大迴響；張先生說，釣場要大家一起為維護，釣魚雖然就是一種娛樂，但自身的素質水準都要顧好，這樣大家才能一起在乾淨的環境享受釣魚趣。

▲張文勇說，掃地可以釣比較多魚其實真的是開玩笑，昨夜釣了30尾，只要有釣到就是大收穫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張文勇說，掃地可以釣比較多魚其實真的是開玩笑，昨夜釣了30尾，只要有釣到就是大收穫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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