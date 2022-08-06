超奇葩設計！內線車道突現槽化線　雲林駕駛幹譙：根本是陷阱

▲斗六陳姓民眾則說，距離路口僅70公尺「根本是陷阱區」，開在內線的左轉車還是會與中線車擠在槽化線前。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為禁止橫跨、停車，部分路段會設置槽化線，但通常會設置於叉路或縮減道路處，而雲林縣境內近期突然了不少黃色的槽化線，而且是設置於內線車道「路中央」，接近一看原來是該車道於接近路口處轉變為「左轉車道」，有民眾不滿表示，如果左轉車較多時，駕駛很容易不小心壓線觸法，警方則提醒，如果違規依道交條例可罰900至1800元。

台一線雲林斗南石龜與豐田工業區路口前70公尺的路面，日前突然多了一塊「黃色槽化線」，雲林路味全公司與久安里路口、褒忠鄉158縣道跟台18線路口前也相同；另台一線大湖口溪橋段附近的路口也有橢圓形槽化線，而台1丁線斗南往斗六方向路段，原本沿著分隔島所劃設的黃線竟然都改成槽化線，這些槽化線的作用，是為道路縮減為使駕駛人減速慢行，但現場實際卻讓駕駛人搖頭。

▲台1丁線斗南往斗六方向路段，原本沿著分隔島所劃設的黃線竟然都改成槽化線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣交通隊說明，槽化線最常在高速公路、快速道路交流道口、匝道口，主要目的是指引用路人依指示的路線行駛，一般道路在特定路口也會劃設，以台一線斗南石龜社區、豐田工業區段及台一丁久安路、味全公司路口，是為提醒用路人「前方路口有左轉專用道」。

交通隊也表示，對於這些道路新標線、標誌，警方不會主動取締，但呼籲用路人仍應盡到遵守注意標誌、標線的責任。交通隊提醒，槽化線禁止汽機車跨越、停車，「用路人行經時要避開」，違規跨越一般道路可處900至1800元罰鍰，高速公路、快速道路可處3000至6000元，違規停車可處600至1200元罰鍰。

▲交通隊表示，槽化線禁止汽機車跨越、停車，「用路人行經時要避開」，違規跨越一般道路可處900至1800元罰鍰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「終於出現比區間測速更奇葩的設計了」虎尾廖姓民眾留言表示，看來心情不好的時候可以在那邊一直檢舉，然後警察就會說業務量太大就取消了；斗六陳姓民眾則說，距離路口僅70公尺「根本是陷阱區」，開在內線的左轉車還是會與中線車擠在槽化線前，因為要先開到中線再切回左轉車道「繞過槽化線」，只是把路口擦撞機率分攤到槽化線前而已，很雞肋。

▲褒忠鄉158縣道跟台18線路口前也在內線車道設置黃色槽化線「縮減車道」，左轉車必須繞行，不可直接輾過。（圖／民眾提供）

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